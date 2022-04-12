Политолог Радзиховский объяснил приход Сталина к верховной власти

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12 апреля 2022, 12:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Уже в 30-е годы товарищ Сталин считался главным лицом Советского Союза и его бессменным вождём. Его власть была почти королевской, и именно поэтому его именовали «красным монархом». Рассказывая всем про свободный мир и превосходство пролетариата, Сталин сумел создать империю в традиционном восточном стиле. Империю, где правители обожествлялись, а простой люд шёпотом произносил их имена. Обычно такая структура была свойственна скорее Древнему Египту, чем коммунистическим государствам. Посему политологи и ведут споры, а был ли, собственно говоря, коммунизм? Но ещё больше вопросов вызывает появление Сталина на арене «мэтров большевизма». Как же всё-таки он достиг таких политических высот?

Иосиф Виссарионович был избран Генсеком на первом после XI Съезда Партии Пленуме ЦК. Это произошло 3 апреля 1922 года. Политолог Радзиховский порассуждал о приходе к власти будущего «отца народов». «Именно Сталин как раз и подходил на роль генсека», - можно привести в пример его слова. Джугашвили был членом партии с 1898-го, а в 1912-м уже членом ЦК. С 1919-го он известен, как один из видных деятелей Совнаркома, с 1919-го – нарком госконтроля РКИ. В годы гражданской войны его власть усилилась. Был членом Реввоенсовета, единственным кроме Троцкого членом ПБ, награждённым орденом Красного знамени. Лидерство Сталина в секретариате ЦК было просто очевидно. Но в 22-м году казалось, что между лидерством в ЦК и в партии может быть большая пропасть. Сталин был известен для своих кругов, как верный товарищ, но для простых людей он был совсем новой фигурой.

«Поначалу Иосиф Джугашвили был в стране малоизвестен», - приводит доводы Радзиховский. В самой Партии он не считался «теоретиком», коим слыл Владимир Ильич. На слуху были совсем другие имена: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин. По поводу того, как Сталин расправился со своими политпротивниками, существует уже достаточно материалов. Но почему ему всё-таки поверили? И почему именно он стал тем, кто добился верховной власти? Как утверждает политолог: «Генсек был обречён победить, ввиду того, что СССР не был обычной диктатурой – военно-полицейской или монархической. Ленин впервые создал идеологическое государство, венцом которого являлась Светская Религия. Её физическим воплощением была Новая Церковь, Орден Меченосцев, т.е. Партия. Не случайно и распад СССР произошёл только тогда, когда была развенчана и десакрализирована эта религия».

Именно Партия была магнитом, державшей всю государственную махину. Притягивала идеологически и скрепляла. Партия назначала и снимала всех высших чиновников, всю общую номенклатуру. Изнутри она держалась своей Вертикалью, «внутренней партией», возглавляемой Верховным Жрецом, соединяющим идеологическую и административную власть. «Именно Сталин идеально подходил на роль Генсека», - говорит Радзиховский. «Начиная с происхождения «люмпен» Сталин был «генетически» и «эстетически» куда ближе к широким партийным массам, чем ленинское интеллигентски-разночинское, а то и вовсе дворянское окружение». Сталин и его окружение представили новый слой правящей верхушки, «диктатуру пролетарской номенклатуры». Дворянам, интеллигенции и представителям старой элиты там уже не было места.