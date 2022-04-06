Аласия: самое неизученное древнее государство Кипра

Аргументы Недели → История 13+

6 апреля 2022, 23:08 Александр Крохмаль, Журналист

Кипр и его былая цивилизация – одна из самых неизученных тем в истории Древнего Мира. В греческих мифах и легендах упоминается немало про таинственную кипрскую культуру. Однако кто именно руководил прекрасным островом до Троянской войны и падения ахеян, и какую политику осуществлял, практически неизвестно. Что же, собственно говоря, было на Кипре задолго до финикийских и греческих поселений? И что такое Аласия, упоминаемая в документах Тель-Авивского университета?

Считается, что задолго до возвышения Микен в Греции, Кипр уже был обитаем. Вполне вероятно, что его мог захватывать царь Саргон Древний, однако эти сведения не получили исторических подтверждений и признаются как мифы. Но что же всё-таки представляла собой древняя культура догреческого периода? Историки полагают, что Аласия существовала в середине и в конце 2-го тысячелетия до нашей эры, а может – и намного ранее. Учёные знают о переписке, которая велась между правителями Аласии и египетскими фараонами. Между обеими цивилизациями существовали торговые и даже союзнические отношения. Но была ли Аласия колонией или протекторатом Египта – не уточняется.

Скорее Аласию приравнивают к державе, близкой к хеттской или даже минойской (критской) культуре. Из правителей этой цивилизации известны лишь двое человек – Кушмешуша, упоминаемый в конце 13-го века до н.э. и Хатиба, жившая в середине 11-го века до н.э., уже спустя сотни лет после падения Трои. Хатиба упоминалась в хрониках египетского путешественника Уну-Амона, посещавшего Левантийское побережье, и собственно, сам остров Кипр. Основным доходом Аласии была продажа добываемой меди. Кипрская медь была известна для многих цивилизаций, в особенности для тех, кто обитал в Египте и Малой Азии. Между страной фараонов и Кипром существовал некий торговый альянс.

Ближе к 13-му веку до н.э. Аласию возможно оккупировали хетты и установили там свой контроль. На Кипре были найдены древние сооружения, относящиеся скорее всего к догреческому периоду. Вероятно, это были руины крепостей, предназначенных для сдерживания заморских агрессоров. Пока Хетты главенствовали на Кипре, торговля с Египтом приходила в упадок. Ведь Хеттская цивилизация считалась главным врагом фараонов. Первые греческие колонисты могли появиться на Кипре после войны дорийцев с ахейцами, уже после периода Агамемнона. В истории известно, что как раз дорийцы («люди с железными мечами») положили конец ахейской цивилизации греков, и некоторые из наследников былых царств были вынуждены бежать.

Как именно произошло падение Аласии – ещё одна загадка. Вполне возможно, её могли сокрушить те самые ахейские беженцы путём масштабной атаки на столицу. Но есть и версии насчёт чудовищных землетрясений, которые в те времена часто случались в пределах Кипра. Что до письменности Аласии, то она до сих пор не расшифрована. Соответственно эту цивилизацию можно считать почти «криптической», то есть можно смело поставить её на уровень индийской Хараппы.

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Аласия была реализована в фанатской модификации для компьютерной стратегической игры – Rome Total War. Модификация посвящалась событиям Троянской войны и периоду вторжения дорийцев. Там Аласию представили как восточную цивилизацию, больше похожую на смесь Хеттского царства и Египта. Пантеон, присутствовавший в Аласии, был полностью хеттским.