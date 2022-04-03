При Петре I впервые начали фиксировать душевнобольных

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3 апреля 2022, 23:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

300 лет назад, при Петре, ставшем тогда уже Императором, был введён силу особый указ. Указ, который, по сути, разделял людей на нормальных и «дураков». 6 апреля 1722 года государь Пётр Алексеевич инициировал проведение освидетельствования «таковым дуракам, что ни в какую службу и науку не годятся». Тем, кого правительство признавало «дураками», было запрещено вступать в браки и жить обычной жизнью. При этом, за своеобразную очистку общества от людей с ментальными отклонениями Пётр выступал ещё задолго до принятия этого закона. Ещё до провозглашения империи, он запретил жениться юным дворянам, не освоившим математику. Но потом выяснилось, что родственники «дураков» законы не поняли, и их пришлось всячески дополнять.

Можно привести в пример указ Петра I Правительствующему Сенату, от 20 января 1714 года. «Послать во все губернии по несколько человек из школ математических, чтобы учить дворянских детей, кроме однодворцев, приказного чина цифири и геометрии, и положить такой штраф такой, что невольно будет жениться, пока не выучится», - гласили строки царёва послания, «И для того о том к Архиереям о сем, дабы памятей венчальных не давали без соизволения тех, которым школы приказаны». Позднее ситуация усложнилась. 28 февраля 1722 года Префект Славяно-Латинских школ Гидеон Грембицкий в доношении Святейшего Синода, поданном з 5 дней до этого, изъяснил, что в 1716 году по смотру и указу Его Величества из Петербурга были присланы 12 «детей шляхетских» доучиваться. «Из коих некоторые самовольно отстали», - говорил Грембицкий, «А иные явились тупы». В изъяснении сказано, что «Святейший Синод приказали означенных учеников за неприятие наук уволить и отослать по их желанию для определения в военную службу в Военную коллегию». Иными словами, их отправили в армию.

А 6 апреля 1722 года был уже издан новый указ, и касался он в большинстве своём только слабоумных, а не лентяев. Царь повелевает «дуракам и дурам» в брак не вступать, и к наследству их не допускать. Но у тех, кто уже был женат на тот момент, наследство и имущество не изымалось. «Сенату спрашивать их пред собою о всяком домовом состоянии, как бы можно умному человеку ответ в том учинить, и если по вопросу отповеди учинить не может, а станет инако говорить, что можно из того дурачество познать, а которые из таковых уже женаты и детей имеют, у тех деревень не отымать», - указывал государь. Петра вообще считают многие эксперты основоположником судебной психиатрии. Именно при нём душевнобольные люди начали активно фиксироваться государством. Но при этом, отношение к таким пациентам было не слишком доброе, в отличие от дней нынешних, когда дискриминация подобных людей может повлечь за собой уголовное преследование и порицание общества.