Библейские Рефаимы и великаны из древних легенд могут быть связаны

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2 апреля 2022, 21:06 Александр Крохмаль, Журналист

Легенды о великанах присутствуют практически во всех мифологиях. Пожалуй, не сыщешь ни одного народа на Земле, которой бы не рассказывал о неких исполинах, возвышающихся до небес и славящихся недюжинной силой.

В греческой мифологии особый упор делается на преобладание власти гигантов, известных как Титаны, и на последующее их свержение. Именно из Греции пришёл миф о знакомых для нас атлантах, «держащих небесный свод». Но кем были эти Титаны и Атланты, доподлинно неясно. Зевс и Олимпийцы привели Титанов к падению. Что до Атлантиды, то древние философы ясно говорили о её существовании и последующем затоплении. Говорилось и про то, что жители Атлантиды отличались высоким ростом. Великаны также упоминаются в египетской, шумерской, древнеславянской, скандинавской, японской, китайской и индейской мифологиях. В индуизме они выступают под именем Асуров. Есть великаны и в Библейских источниках. Древние евреи знали о таинственной цивилизации титанов, своеобразных полукровок, детей падших ангелов и смертных женщин.

В Ветхом Завете и доиудейских текстах Ханаана есть упоминания о расе Рефаимов. В Септуагинте и Вульгате это слово переводилось, как «гиганты». Также этим наименованием стали нарекать нечестивцев, то есть тех, кто был далёк от святости и чистоты. В русском Синодальном переводе Рефаимы значатся, как «мертвецы». Евреи так называли высокорослых племён Палестины, сохранившихся ещё с допотопных времён. Также упоминаются и Нефилимы, ангелоподобные существа, от которых и произошли впоследствии Рефаимы. В Книге Иова сказано: «Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них». Примечательно, что здесь отмечено словосочетание «под водами». Напоминает всё ту же древнюю легенду о затонувшей Атлантиде. Также Рефаимов могут отождествлять с Нефилимами. В Книге Еноха Нефилимы – дети людей и Ангелов Стражей, а Рефаимы – потомки людей и падших ангелов. В апокрифических сказаниях о Рефаимах говорится, как о жутких чудовищах, «ростом в 18 локтей, с 16-ю рядами зубов и с 6-ю пальцами на руках и ногах». Отмечалась их недюжинная физическая сила и свирепость.

Место жительство Рефаимов предположительно находилось в землях Амонитских. Также говорилось про Землю Васанскую и Моавитскую. Но их истинная родина остаётся неизвестной. После прихода евреев в Палестину, великанов там уже практически не существовало. Легенды говорят о том, что оставались некоторые племена, в которых жили высокорослые люди. К Рефаимам можно отнести Голиафа, таинственного воина-гиганта, сражавшегося на стороне филистимлян (предп. «народов моря»). Все знают миф про то, как Давид победил исполина одним ударом пращи. Очевидно, что Голиаф был всё-таки человеком, а не сверхъестественной сущностью. Получается, что если Голиаф и правда считался потомком Рефаимов, его далёкие предки едва ли выглядели так, как о них писалось в апокрифических сказаниях. Вполне вероятно, что эти гиганты могли быть подвидом людей, существовавшим до Всемирного Потопа или до Ледникового периода. В науке отрицают существование цивилизаций до Ледника, но это ещё не означает, что их не было. Также это не означает, что после падения працивилизаций, их представители полностью испарились.

Хроники говорят, что на стороне филистимлян против евреев и народов Палестины сражалось, как минимум, ещё четыре великана. Известным из них был Иесвий, «у которого копьё было весом в 300 сиклей меди». Иесвий знал о популярности Давида после его победы над Голиафом. Но сражения великана с иудейским царём так и не произошло. Иесвий был убит не Давидом, а Авессой, сыном Саруина. У Голиафа был брат с именем Лахмий, которого поразил Елханам. Также за филистимлян сражался воин-рефаим по имени Сафут. Но его победил ещё один герой древних времён – Совохай Хушатянин. Имя четвёртого рефаима на стороне «народов моря» не упоминается. Но в Библии говорится об отклонениях в его теле и о шестипалости. Данного гиганта победил уже Ионафан, сын брата Давида. Филистимляне проиграли войну с евреями, а затем полностью исчезли как народ. Вместе с ними испарились их легенды и мифы. Потому наука и признаёт легендарных великанов древности не более, чем вымыслом летописцев. Но почему тогда они упоминаются практически везде? Коллективная фантазия человечества? Это едва ли было возможно в столь давние времена.

Вопрос о том, кем именно являлись Рефаимы, до сих пор остаётся без ответа. Но кем бы они ни были, они уже давно не существуют в нашем мире. Если когда-то их цивилизация и считалась могущественной на Земле, то эти времена навеки канули в лету. Единственное, что осталось от них – лишь мифы и сказания.