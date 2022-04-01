В Японской космогонии существовал свой аналог Брахмы

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1 апреля 2022, 21:03 Александр Крохмаль, Журналист

Известно, что в индуизме есть Три Верховных Божества. Их имена – Брахма, Шива, Вишну. Богом Творения из всех Тримурти признаётся Брахма, появившийся из цветка лотоса, возникшего в свою очередь из пупа Вишну. Триада Богов в индуизме - высшая форма вселенской власти. Но есть нечто подобное и в японском эгрегоре. Синтоизм также наполнен огромным количеством разных божеств и сверхъестественных сущностей. В Японской космогонии присутствует аналог Тримурти, и соответственно аналог великого Брахмы. Речь идёт о Боге творения под именем Амэ-но Минакануси-но ками («владыка священного центра»). В мифологии Восходящего Солнца – это одно из самых главных божеств.

Считается, что Амэ-но Минакануси-но ками не принадлежит к легендариуму Японской империи, и был создан под влиянием философии Китая. Есть также сведения, что данное божество существовало задолго до синтоизма, предположительно во время Дзёмон. Не стоит забывать, что коренными обитателями Японских островов являются как раз Айну, а у них тоже был собственный пантеон сверхъестественных сущностей. Амэ-но Минакаануси –но ками проявляется в дуальности: мужском и женском начале. Летописи Кодзики говорят, что он является одним из самых Первых Ками (богов) и Высшим источником вселенной. Это первое божество из Триады, совершившей почин творения. Некоторые синтоистские теологи связывали его с Полярной звездой, и называли Повелителем Семи Звёзд (Большой Медведицы). Помимо Амэ-Но Минакануси упоминаются ещё и Камимусуби, женская божественная сущность, и Такамимусуби, мужская сущность. В то же самое время Амэ-Но считается не имеющим пола.

Как выглядит Верховный бог творения синтоизма, никто не знает. На данный момент никаких его изображений не существует. Все изображения, что есть в интернете на тему высших творцов, являются скорее всего продуктом воображения людей недавней эпохи, в отличие от ситуации с индийским Брахмой. Также не наблюдалось и масштабного поклонения Амэ-Но Минакануси-но ками в Японии. Наиболее известной богиней синтоизма является Аматэрасу, и её культ можно назвать главенствующим. Однако в разные эпохи существования Японии находились секты, которые возносили Верховного бога творения и также поклонялись Триаде. Вот именно поэтому, в основной японской мифологии так мало сведений о Амэ-Но Минакануси.