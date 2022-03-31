Имя предводителя каспийских походов русов до сих пор неизвестно

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31 марта 2022, 20:54 Александр Крохмаль, Журналист

В истории Древней Руси есть один факт, который до сих пор вызывает споры. Ведь данный вопрос не имеет ответов вообще.

Возьмём хотя бы историю последних дней великого князя Олега. Миф о змее, выползшей из конского черепа и укусившей могучего конунга, знают все. Но другие сведения утверждают обратное. Новгородская первая летопись говорит о смерти Олега в пределах Ладоги. В то же самое время там заявлено об уходе великого князя «за море». А в киевской версии, отражённой в знаменитой «Повести временных лет», могилу Олега помещают в пределах Щековицы. Также неизвестны подробности отношений великого князя и юного Игоря. Ведь Олег считался регентом подрастающего молодого князя. Но во многих источниках, именно Олег является инициатором русской государственности. Летописи именуют его великим князем.

Такой же самый вопрос стоит вокруг восточных походов древних русов. Известно, что русичи, будучи под варяжским владычеством, совершали походы в Византию. Существует немало данных о русско-византийских войнах времён княжения Олега и Игоря. Также можно вспомнить и легендарный поход Олега к Царьграду, датирующийся 907-м годом нашей эры. Но мусульманские источники упоминают ещё один поход. В летописях Азербайджана говорится о грабительском набеге русов на город Бердаа в пределах Аррана. Бердаа считался одним из самых богатых торговых городов в прикаспийском регионе. Тогда он находился под властью эмирата Саджидов с центром в Тебризе. Основное население Бердаа состояло из жителей бывшей Кавказской Албании. После арабских завоеваний Х столетия большая часть местных переходила в ислам. Кавказская Албания не была исключением.

Согласно документам, походов русов на Бердаа состоялся в 943 или 944 году нашей эры. Но кто именно его возглавлял – не ясно. Неизвестно имя руководителя данного похода. Учёные спорят и до сих пор не могут прийти к консенсусу. По одним данным, это мог быть князь Олег, но если судить по древнерусским летописям, он к тому времени уже умер. В таком случае остаётся другой вариант – Игорь. Но хроники походов Игоря не упоминали о походах в Азербайджан. Однако при этом, говорилось о множестве столкновений с Хазарским каганатом. Ряд историков считало подделкой документ, известный под именем Кембриджский Аноним. Его фрагмент содержит письмо неназванного еврея, подданного хазарского кагана Иосифа бен Аарона. В письме рассказывается много про историю и религию хазар, а также про переселение евреев в районы Итиля. Но особый интерес вызывают хроники войны с русами.

Рассказ о каспийских походах русов повествует о неком князе по имени H-l-g-w, что можно интерпретировать как Хелгу или Олег. Но если Олег и правда возглавлял «бесчисленные воинства» варягов и славян, то как тогда объяснить дату княжения Игоря, и что тогда можно сказать про смерть великого Вещего князя от укуса змеи? Создаётся серьёзное расхождение с привычными историческими датами. Если Олег умер в 912 году, то как он мог возглавлять прикаспийские походы? И могло ли имя H-l-g-w как-то ассоциироваться с Игорем Рюриковичем? Начало и конец Кембриджского Анонима попросту отсутствуют. Соответственно, и определить точность информации очень сложно. Историки полагают, что адресатом того самого письма от неизвестного иудея является Хасдай ибн Шапрут, еврейский учёный на службе Кордовского халифата, интересовавшийся историей Хазарии. Но это лишь только теория.

Что до мистического Олега, командовавшего каспийскими походами и виновника разорения Бердаа, то есть гипотеза, согласно которой этот полководец мог быть не самим Вещим князем, а преданным воеводой Игоря по имени Олег. Но при этом, в хрониках князя Игоря ни о каком другом Олеге, кроме как о регенте, не говорится. Также под этим именем может выступать Олег Моравский, легендарный русский князь, правивший на месте современной Чехии. Данная личность обладает не меньшим количество тайн, чем личность самого Вещего князя, и потому можно предположить, что он тоже мог участвовать в прикаспийских походах. Все эти тайны и загадки представляют особенный интерес для историков. Можно сказать, что это своеобразное «белое пятно» в истории древних русичей. Но возможно, когда-нибудь мы и придём к долгожданным ответам.