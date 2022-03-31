Чем знаменит Милан Мартич, которого приговорили к 35 годам лишения свободы

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31 марта 2022, 16:59 Александр Крохмаль, Журналист

Югославские войны до сих пор обсуждаются историками и экспертами. И практически никто из них не может прийти к консенсусу. Одни винят во всём сербскую сторону, другие – НАТО и США, а третьи – не видят правых вообще. Но преступления тех времён не забываются. На сегодня уже многим известны факты многочисленных этнических чисток. НАТО и Евросоюз признали виновниками исключительно представителей Югославии, что вызвало недовольство среди сербского населения. Ведь чистки и убийства проводились и со стороны хорватов, боснийцев, а также косовских албанцев, желавших отделения своего края. Но тем не менее, сербов признали виновниками не без оснований. Среди них тоже имелись люди, достойные сурового наказания. Одним из таких военных преступников был Милан Мартич.

Мартича признали виновным в преступлениях против человечности и заключили в тюрьму на 35 лет. Он и поныне отбывает своё наказание. Гаагский трибунал сделал жёсткое заявление, обвинив его в массовых убийствах несербского населения. Милан Мартич был последним президентом непризнанной республики Сербская Краина, существовавшей на территории Хорватии в середине 90-х. Но на самом деле называть его президентом будет ошибкой, так как здесь подойдёт слово – военный диктатор. Именно при нём в пределах Краины было уничтожено и депортировано почти 80 тысяч человек. Эти люди не принадлежали к сербской нации, а Мартич за время своей власти часто проявлял расизм по отношении к другим народностям. Зачем он решился пойти по пути радикала – доподлинно неясно. До распада Югославии он был обычным полицейским. Родился он ещё в далёких 50-х в районе Книнского муниципалитета. Книн, впоследствии, как раз стал столицей непризнанной Краины.

Полицейскую школу Мартич оканчивал в Загребе. В конце 70-х работал полицейским инспектором в участке ОБ города Шибеник. С 1982 года он начинает служить уже в своём родном городе на будущей территории Сербской Краины. Вначале был младшим инспектором, потом поднялся до начальника участка. Затем начались события, предшествующие распаду Югославии. Этнические противоречия нарастали. Многочисленные народы, проживающие в республике, возжелали независимости, и Мартич к ним присоединился. Начались массовые беспорядки, которые быстро переросли в ожесточённые столкновения. Уже летом 1990-го Милан возглавил ополченцев из сербского населения. Позднее они получили название Милиции Мартича. С помощью своих боевиков он наносил удары по хорватским подразделениям. В январе 1991 года было создано специальное МВД будущей Сербской Краины, которое объединило все организация внутренних дел, восставших против власти Загреба. Кровавые бои между хорватами и сербами продолжились.

19 декабря 1991 года Сербская Краина официально заявила о себе на весь мир. Её независимость не была признана ни одним государством, включая и Союзную Югославию. Новообразованная «держава» граничила с Хорватией, Венгрией, СРЮ, Западной Боснией и Республикой Сербской в Боснии и Герцеговине. С самого начала существования непризнанной республики Мартич занимал различные руководящие посты. Во время президентских выборов 1993 года он был поддержан лично Слободаном Милошевичем. Милан Мартич баллотировался на пост от Сербской партии социалистов, по сути, марионеточной организации Белграда в Сербской Краине. Второй тур 1994 года принёс ему нешуточный успех. Мартич стал президентом Сербской Краины и получил контроль над всеми её вооружёнными силами. Но не все поддерживали Милана даже в Югославии. Например, оппозиция во главе с Вуком Драшковичем, обвиняла Мартича в попытках покушения на её представителей.

Правление диктатора было недолгим, как впрочем, и у Радована Караджича в Республике Сербской. 7 августа 1995 года власть Мартича уже закончилась. За всё время пребывания у руля он прославился, как отъявленный националист и дискриминатор. Дискриминации в Сербской Краине подвергались все, кто не имел сербского происхождения. Недовольных новой властью сгоняли в концлагеря, расстреливали на месте, пытали, рубили на куски и заживо сжигали. Преступлений Мартича не было числа. Его солдаты прослыли, как лютые головорезы. По приказам Милана были уничтожены многие религиозные объекты бошняков и хорватов. У многих не-сербов отнималось имущество, и люди оказывались на улицах без крова и пищи. Мартич несёт личную ответственность за обстрел Загреба ракетами в мае 1995 года. Тогда в хорватской столице погибло 7 человек, ранения получили – 175. Преступник лично признался в своём деянии по телевидению Краины.

Хорватская военная операция «Буря» в 1995 года привела к уничтожению республики Сербская Краина. Её армия была наголову разбита. Мартичу и его руководству пришлось бежать на территорию Республики Сербской в Боснию. Большая часть солдат и гражданских бежали в Баня-Луку. Президент Краины на какое-то время пропал. Некоторые даже стали задумываться о его смерти и о полном падении власти непризнанного государства. Потом Мартич объявился и заявил о начале партизанской войны против хорватов. Но помочь ему так и не смогли. Операция «Буря» привела к полной ликвидации Республики Сербская Краина. Позднее, началась интервенция НАТО и последующее контрнаступление боснийских войск. Сербы в пределах Республики Сербской были разгромлены. Вместе с ними шанс на восстановление Краины в пределах Хорватии попросту исчез. Мартич лишился всего – и государства и армии и поддержки своих людей.

25 июля 1995 года Международный суд в Гааге признал Милана Мартича виновным в военных преступлениях против несербского населения в Хорватии. Сдался он лишь 15 мая 2002 года, когда от былой Югославии уже не оставалось и следа. Он был обвинён в массовых убийствах, преследованиях оппонентов, дискриминации нескольких народов, бессмысленном разрушении городов и в разграблении целого государства. 12 июня 2007 года Мартича приговорили к 35 годам тюремного заключения. Стоит отметить и то, что пособников Милана обвиняли в убийствах двух российских журналистов из телекомпании «Останкино». В «Известиях» до сих пор сохраняется статья 2002 года, в которой подробно рассказывается об этом событии.