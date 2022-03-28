Любовь сильнее бомб: Мата Хари в постели истребила несколько французских дивизий

Аргументы Недели → История 13+

28 марта 2022, 11:19

Легендарная шпионка Мата Хари в реальной жизни была урожденной голландского городка Леуварден Маргаретой Гертрудой Зеле, родившейся в 1876 г. в семье торговца женскими шляпками. Девочка росла без забот, пока процветал бизнес отца, но в 1890 г. он разорился и маленькая Маргарета сразу ощутила, что в свои 14 лет она кроме как в фасонах уже никому не нужных шляпок более ни в чем толком не разбирается. Рассчитывать на впавшего от депрессии в тяжкий запой и ушедшего из семьи отца более не приходилось.



Девочка пыталась попробовать себя в разных профессиях. Природная грация и невероятная сексапильность, исходившая от девочки-подростка, сделали свое дело: на нее стали поглядывать взрослые мужики, а директор заведения, где Маргарета училась на воспитателя и вовсе влюбился в ученицу бесповоротно. Девица быстро оценила всю силу своего природного обаяния, бесповоротно решив использовать его с максимальной личной выгодой. Для начала Маргарета поставила целью создать семью, что дало бы ей стабильный статус благопристойной супруги, не мешая при этом заглядывать и в иные спальные будуары.



Начавшуюся Первую мировую войну светская дама встретила в Берлине среди обширного круга любовников в погонах. Полученные от них в спальнях сведения Мата Хари уже тогда тщательно дозировала «на всякий случай», который вскоре наступил. К тому времени будущая мега-звезда шпионажа уже жила в Париже, где работала танцовщицей «на разогреве» в парке Молье. Но денег на красивую жизнь хронически не хватало. Тем более, значительные суммы уходили в карман врачам-шарлатанам, которые гарантировали женщине обязательное излечение от неизлечимого тогда сифилиса.



Слава Маты Хари росла, как и ширился круг ее влиятельных любовников, среди которых оказался и германский консул Конрад Крамер, он же по совместительству – резедент немецкой разведки в Старом Свете. Контакт, закончившийся банальной вербовкой Маты Хари, во всех смыслах прошел успешно. Если, конечно, не считать того, что и консул-резидент подцепил от своей агентессы неуютную венерическую болезнь. Впрочем, это уже издержки профессии. Своих кураторов дама (агент Н-21) собранными данными радовала, т.к. умела их сортировать по степени важности и оперативности.



Её французские кураторы, опасаясь, что их неадекватная секретная сотрудница легко может быть перевербованной, решили игру с ней кардинально прекратить. 13 января 1917 г. ее картинно арестовали на выходе из казино, чем дали понять всем остальным «коллегам»: песенка Маты Хари как агента спета!



На суде, который подозрительно быстро состоялся уже в июле 1917 г. обвинитель заявил, что переданные женщиной врагу сведения уничтожили по меньшей мере несколько полноценных французских дивизий. Обвинения были настолько серьезными, что даже обращения адвоката подсудимой к президенту Франции с просьбой о помиловании своей подзащитной не было тем услышано: приговор о смертной казни был подписан.



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