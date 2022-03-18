Военные тайны и постель: как Мата Хари уничтожила несколько французских дивизий

Аргументы Недели → История 13+

18 марта 2022, 11:21 Михаил Смиренский,

Известная строфа из песни Владимира Высоцкого была посвящена не «жрицам невидимого фронта», но нашим советским гражданам, счастливым случаем допущенных к выезду за рубеж. Дескать, держите там, братцы, ухо востро: «Ты их в дверь, они – в окно!» И ведь великий бард, в жизни не имевший никакого реального отношения к разведке, по сути оказался прав: все спецслужбы мира охотно использовали в своей работе именно женские чары. Практика доказала, что – не без пользы.

Дяденька, не откажите во внимании…

Легендарная шпионка Мата Хари в реальной жизни была урожденной голландского городка Леуварден Маргаретой Гертрудой Зеле, родившейся в 1876 г. в семье торговца женскими шляпками.

Девочка росла без забот, пока процветал бизнес отца, но в 1890 г. он разорился и маленькая Маргарета сразу ощутила, что в свои 14 лет она кроме как в фасонах уже никому не нужных шляпок более ни в чем толком не разбирается. Рассчитывать на впавшего от депрессии в тяжкий запой и ушедшего из семьи отца более не приходилось.

Девочка пыталась попробовать себя в разных профессиях: подрабатывала в магазинах, прислуживала в ресторане, даже училась на воспитателя детского богоугодного заведения (сегодня таковые зовутся «детскими садами») и при этом очень любила танцевать. Природная грация и невероятная сексапильность, исходившая от девочки-подростка, сделали свое дело: на нее стали поглядывать взрослые мужики, а директор заведения, где Маргарета училась на воспитателя и вовсе влюбился в ученицу бесповоротно.

Роман был бурным, но быстротечным: тогда в архи-пуританской Голландии подобные связи были, мягко говоря «не в почете». Узнав о связи Маргареты, ее забрал к себе в семью крестный отец, человек строгих правил и адепт высокой морали. Любвеобильный же директор пансионата потерял работу и семью, став первой моральной жертвой на авантюрном и нелегком жизненном пути самой Маргареты.

Горький мёд «медовых ловушек».

Девица быстро оценила всю силу своего природного обаяния, бесповоротно решив использовать его с максимальной личной выгодой. Для начала Маргарета поставила целью создать семью, что дало бы ей стабильный статус благопристойной супруги, не мешая при этом заглядывать и в иные спальные будуары.

Через газету брачных объявлений девушка знакомится с офицером Рудольфом Мак-Леодом, которого мгновенно очаровала. Двадцатилетняя разница в возрасте не остановила молодых и очень быстро в Гааге, где тогда жила Маргарета, появилась новая семья. Вскоре муж получил назначение в одну из голландских колоний в Индонезии. Семья переехала на сказочный остров Ява, где в течение нескольких лет Маргарета родила сына и дочь, но… Счастливая семейная жизнь так и не сложилась.

Муж, очарованный доступностью красивых туземок и дешевизной местного алкоголя, ударился во все тяжкие, что не могло не отразиться и на его службе. В семье начались скандалы, подогреваемые и тем, что сама молодая мамаша тоже не отставала от супруга в марафоне супружеских измен. Вскоре врач голландской фактории поставил «молодой» безрадостный диагноз: сифилис! Кто кого заразил первым, осталось за кадром возможных вариантов, которых к тому времени у каждого из супругов набралось великое множеств. Беда не приходит одна…

Вскоре разгульного мужа турнули со службы, затем в короткий срок умирают их дети. Официальная версия – туземная лихорадка, хотя тамошние врачи кулуарно утверждали, что причины трагедии скорее стали последствия детского врожденного сифилиса: горькая цена за минутные удовольствия родителей!

Чтобы забыться от навалившихся бед, ушедшая к тому времени от мужа-неудачника Маргарета поступает на курсы национальных индонезийских танцев и очень быстро становится местной «примой». С этим багажом девица возвращается в скучную Европу, которую решила покорять уже колоритными восточными танцами, в которые она умело вплела элементы неведомого до того в Старом Свете стриптиза. Дело пошло.

Для начала Маргарета меняет свои еврейские инициалы на звонкий малайский псевдоним Мата Хари, что в переводе означало «Глаз дня». Затем выдумывает красочную легенду о своей принадлежности к одному из княжеских родов тогдашней Индонезии. Самое интересное, что во все эти россказни охотно верили и достопочтенные богатые бюргеры, и высокопоставленные офицеры германской, английской и французской армий, с которыми новоявленная «княжна» делила и стол, и кров. Что характерно, кров – чаще…

Начавшуюся Первую мировую войну светская дама встретила в Берлине среди обширного круга любовников в погонах. Полученные от них в спальнях сведения Мата Хари уже тогда тщательно дозировала «на всякий случай», который вскоре наступил.

К тому времени будущая мега-звезда шпионажа уже жила в Париже, где работала танцовщицей «на разогреве» в парке Молье. Но денег на красивую жизнь хронически не хватало. Тем более, значительные суммы уходили в карман врачам-шарлатанам, которые гарантировали женщине обязательное излечение от неизлечимого тогда сифилиса.

Вскоре ее любовником и щедрым меценатом становится владелец музея восточных искусств мсье Гимэ. С его помощью женщина попадает в богемную жизнь светского Парижа, ей присылают визитные карточки послы Японии, Англии, Испании, о ней взахлеб пишут газеты! При этом ни один из ее воздыхателей или бытописателей так до конца и не узнали, что тратят время и деньги лишь на талантливую авантюристку. Успех новой «индонезийской звезды» был столь громким, что даже великая танцовщица Айседора Дункан, не выдержав конкуренции, сошла с подмостков и затем переехала в Россию к любовнику Сергею Есенину. (Закончился этот любовно-профессиональный трафик трагедией: Айседора была задушена собственным шарфом, который случайно намотался на колесо авто, в котором она ехала на прием).

Слава самой же Маты Хари росла, как и ширился круг ее влиятельных любовников, среди которых оказался и германский консул Конрад Крамер, он же по совместительству – резедент немецкой разведки в Старом Свете. Контакт, закончившийся банальной вербовкой Маты Хари, во всех смыслах прошел успешно. Если, конечно, не считать того, что и консул-резидент подцепил от своей агентессы неуютную венерическую болезнь. Впрочем, это уже издержки профессии.

И военные секреты ей в постели разглашал…

Теперь в танцевальный график «индонезийской княжны» ее куратор Конрад Крамер постоянно вписывал сугубо шпионские мероприятия: сбор материалов о воюющих странах, что гражданке нейтральной Голландии по всем международным конвенциям делать было несложно, т.к. она могла свободно по своему паспорту пересекать любые границы. Впрочем, впоследствии выяснилось, что и других паспортов к тому времени у светской львицы было предостаточно.

Своих кураторов дама (агент Н-21) собранными данными радовала, т.к. умела их сортировать по степени важности и оперативности. Но снова вмешалось любовь. В 1916 г. Мата Хари отчаянно влюбилась в русского военного летчика Вадима Маслова, который после начала войны по делам службы задержался в Париже. Некоторые источники утверждают, что офицер был плотно связан и с русской разведкой, что вполне вероятно.

В том же году британские контрразведчики совершенно случайно узнают о том, что «звезда танцев» уже давно трудится на германскую разведку. Эту информацию они тут же слили своим французским коллегам, которые сразу положили перед Матой Хари добротный контракт на вербовку и с ними. Дама документ подписала, куда деваться? Тем более, к тому времени ее былые богатые любовники о танцовщице стали забывать и французским контрразведчикам пришлось щедро поддерживать светскую агентессу и деньгами.

Её новый русский любовник вскоре был отозван из сытого Парижа на фронт, после чего перестал даже писать ей письма. Скорее всего, полученные через него от Маты Хари разведданные оказались для русского Генштаба достаточными и Маслова просто вывели из игры. Женщина впала в глубокую депрессию и банально запила. Ко всему прочему, стала играть в казино, где тогда пересекались и шпионы со всех континентов. Её французские кураторы, опасаясь, что их неадекватная секретная сотрудница легко может быть перевербованной, решили игру с ней кардинально прекратить. 13 января 1917 г. ее картинно арестовал на выходе из казино, чем дали понять всем остальным «коллегам»: песенка Маты Хари как агента спета!

Не виноватая я! Он сам пришел.

После ареста Мату Хари из ее особняка перевезли в тюрьму Сен-Лазар, где в течение четырех месяцев подвергали жестким бессонным допросам.

На все вопросы следователя женщина упорно твердила, что никакой разведдеятельности в пользу Германии не вела, лишь делила с немецкими офицерами и дипломатами постель. Однако улик, говоривших об обратном, было много.

На суде, который подозрительно быстро состоялся уже в июле 1917 г. обвинитель заявил, что переданные женщиной врагу сведения уничтожили по меньшей мере несколько полноценных французских дивизий. Обвинения были настолько серьезными, что даже обращения адвоката подсудимой к президенту Франции с просьбой о помиловании своей подзащитной не было тем услышано: приговор о смертной казни был подписан.

P.S. Не ходите, девки в шпионки!

Утром 15 октября 1917 г. дверь ее камеры в последний раз открылась. За ней стояли прокурор, тюремный врач, конвой и расстрельная команды. Зачитали приговор, затем – отказ президента о помиловании. Ожидали привычную для таких минут истерику, но женщина потребовала лишь… свой утренний завтрак за госсчет, а также приготовить ей изысканный траурный наряд из тёмных тонов бархата. Пожелания были исполнены.

Экс-танцовщицу, любовницу вся и всех и мега-шпионку расстреляли в тот же день на военном стрельбище близ Парижа. Единственное, что Мата Хари успела сделать в последнюю секунду перед смертью – это с облегчением послать своим палачам нежный воздушный поцелуй.