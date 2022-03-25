Что называют Дейтонскими соглашениями

Аргументы Недели → История 13+

25 марта 2022, 19:54 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Дейтонские договорённости

Прошло уже более 20 лет с окончания Югославских войн и последующего распада державы. Историки до сих пор обсуждают правоту и ошибки тогдашних лидеров. Одни считают виновным во всём непосредственно Милошевича, слывшего тираном и деспотом для всей Югославии. Другие же указывают на националистов из Хорватии и Боснии. Третьи обвиняют во всём НАТО и Соединённые Штаты. В любом случае историю уже не изменить. Трагические события Югославских войн уже вошли в мировую летопись. Кровавые преступления тех времён никогда не будут забыты.



Не стоит забывать и легендарные соглашения, названные Дейтонскими. Это был договор о полном прекращении огня между тремя враждующими республиками на территории Боснии. Согласовано 21 ноября 1995 года на военной базе Дейтон в США, а уже 14 декабря того же года – официально подписано в Париже. Соглашение было оформлено президентом мусульманской Боснии Алией Изетбеговичем, председником Сербии Слободаном Милошевичем и лидером Хорватии Франьо Туджманом. Дейтонские договорённости стали финалом для кровопролитной Боснийской войны. Югославия потерпела сокрушительное поражение. На этом массовые расправы и этнические чистки в пределах Боснии и Герцеговины закончились. Осталась только память об этих чёрных днях.



Перед Дейтонскими соглашениями НАТО провели полномасштабную военную операцию в Боснии. Главной задачей было уничтожение военных сил Республики Сербской. А руководили марионеточным формированием такие военные преступники как Радован Караджич и его ставленник Ратко Младич. Оба являлись неофициальными «наместниками» Слободана Милошевича. Впрочем, военные преступления массово вершились и с другой стороны. Боснийские мусульмане славились уничтожением сербских деревень. Хорватские националисты устраивали такую же бойню, и нередко действовали, как нацисты Второй Мировой. Правда в НАТО посчитали, что виновниками всего кровопролития были исключительно сербы. В Сербии до сих пор не могут простить за это западные альянсы.



Дейтонские соглашения остановили кровопролитие и закончили Боснийскую войну. Переговоры шли при поддержке стран-гарантов, таких как Россия, США, ФРГ, Великобритания и Франция. За Югославскими войнами и последующим ходом договорённостей наблюдал весь мир. Соглашение запретило обвинённым Международным Гаагским трибуналом занимать какие-либо государственные должности. От власти были отстранены Радован Караджич и Ратко Младич, а также многие боснийские и хорватские военачальники. Боснии и Герцеговине надлежало состоять из двух частей – Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Основной столицей оставался город Сараево. Этнические чистки, преследования несогласных с верхами, проявления расизма и религиозной нетерпимости надлежало полностью прекратить.



Законодательная власть должна была осуществляться Парламентской Ассамблеей Боснии и Герцеговины, высшему госоргану, состоящему в свою очередь из двух палат – Палаты народов и Палаты представителей. Трое депутатов должны были избираться от Сербской республики, две трети – от федерации. Дабы не допустить новой эскалации, за ситуацией надлежало следить специальному представителю по Боснии и Герцеговине. На данный момент эту должность занимает скандально известный Кристиан Шмидт, член Христианско-Социального союза Баварии. Со времён Дейтонских договорённостей серьёзного обострения конфликта между бошняками и сербами более не фиксировалось. Мир продолжает сохраняться и поныне.