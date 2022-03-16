О недолговечной Тайваньской республике, год 1895-й

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16 марта 2022, 20:41 Александр Крохмаль, Журналист

Тайваньский кризис в современном мире грозит перерасти в глобальную войну на Востоке. Многие полагают, что это может быть один из первых масштабных конфликтов, в котором станут участвовать силы Тайваня. Однако данные утверждения не соответствуют действительности. Проблемы, связанные с островом и стремлением его жителей к независимости, существовали ещё задолго до Гоминьдана и до образования республики с центром в Тайбэе. Можно вспомнить тёмные времена падения империи Цин, когда власть монархов уже не была такой крепкой, а трон Поднебесной расшатывался в разные стороны. Таковым было положение Китая в конце 19-го столетия.

В 1895 году Империя Цин потерпела сокрушительное поражение от Японии. Армия императора Мэйдзи (Муцухито) наголову разгромила китайские силы. Правительству Цин пришлось пойти на подписание неравноправного договора, известного под именем – Договор Магуань. 17 апреля 1895 года в городе Симоносеки между двумя империями было заключено соглашение. Сфера территориальных притязаний Японии включала Ляодунский полуостров, Фуцзянь, Макао, Пескадорские острова и в конечном счёте Тайвань, находившийся под управлением маньчжурской династии. После того, как Цин всё же передали остров под контроль Японии, на Тайване начался массовый протест. Это привело к созданию самопровозглашённой республики. Она просуществовала всего несколько месяцев.

25 мая 1895 года цинские чиновники и дворяне объявили об отделении острова от Китая. Была создана Тайваньская республика во главе с президентом, бывшим губернатором. Главной целью считалась защита острова от японского вторжения. Власть императоров из Киото никто признавать не хотел. Республика обзавелась собственной армией, которую возглавил командующий Лю Юнфу. Однако против агрессии японцев это войско не устояло. Уже 29 мая 1895 года на севере Тайваня высадился 12-тысячный десант Мэйдзи. В Тайбэй японцы вошли 12 июня, причём сопротивления они так и не встретили. Президент республики сбежал. Республиканцам пришлось отступать на юг и держать оборону. Столицей государства был объявлен город Тайнань.

Некоторые из жителей Тайваня развернули против японцев партизанскую войну. Они наносили по захватчикам удары за ударами. Операция сил Восходящего Солнца затянулась на добрые три месяца. Из-за болезней и тяжёлых климатических условий японцы несли тяжёлые потери. Китайцы сопротивлялись с переменным успехом вплоть до октября 1895 года. Тогда японцы перешли в стремительное наступление. Тайваньцы начали терпеть поражения. Их армия технологически отставала, а солдаты были изнурены постоянными схватками. Закончилось это тем, что полководец Лю Юнфу бежал, а 21 октября японские силы вступили в Тайнань. Самопровозглашённая Тайваньская республика была полностью ликвидирована. Отдельные группы островитян ещё продолжали сопротивляться, но со временем были уничтожены путём репрессий и карательных операций.