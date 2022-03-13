Что в Сербии называют «Матчем Ненависти»

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13 марта 2022, 22:48 Александр Крохмаль, Журналист

Ещё за несколько месяцев до начала распада Югославии, в самой республике уже назревали межэтнические противоречия. По всей стране заговорили о грядущем распаде.

Но самым главным предвестником последующей серии политических катастроф стал, пожалуй, известный на Балканах «Матч ненависти». Об этом кровавом матче до сих пор не забывают ни сербы, ни в свою очередь, жители Хорватии. Драматическое событие под названием «Матч ненависти» произошло на загребском стадионе «Максимир» во время чемпиона Югославии по футболу, 13 мая 1990 года. В бою между собой схлестнулись две этнических команды – хорватское «Динамо» и белградская «Црвена звезда». Однако матч пошёл не по плану. Противоречия и споры на почве национализма вылились в массовые драки болельщиков, которые привели к вмешательству силовиков.

Ещё за несколько часов до игры в Загребе вспыхивали драки между фанатскими группировками. Обстановка накалилась тогда, когда радикально настроенные сербы, болеющие за «Црвену звезду», ринулись на хорватов, при этом ломая сидения и рекламные щиты. Стоит заметить, что на матче присутствовало до 20 тысяч человек. Драка быстро переросла в массовое побоище. В ход шло абсолютно всё – файеры, оторванные сидения, предметы арматуры, бутылки, ноги и кулаки. По некоторым данным, в побоище участвовал и Желько Ражнатович, известный как Аркан, будущий сербский командир радикалов. В беспорядках пострадало более 80 человек, и это только по официальным сведениям. Югославская милиция пыталась остановить драку всеми силами. Но разъярённых фанатов ничто не брало: ни дубинки, ни слезоточивый газ. В итоге, пришлось вызывать подкрепления с водомётами и бронированными машинами.

На Балканах до сих пор помнят знаменитый удар хорвата Бобана. Когда сербская команда покинула поле, футболист со всей силы ударил ногой в прыжке полицейского Ахметовича, этнического боснийца. В Хорватии Бобана сразу же признали героем, а сербы объявили его врагом отечества и националистом. Раскол общества был уже неизбежен. «Матч ненависти» стал своеобразным переломным моментом в истории республики. По мнению аналитиков, его вполне можно назвать прелюдией к трагическому падению Югославии и крушению режима Милошевича.