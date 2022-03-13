Московские археологи рассказали об уникальных предметах женского быта, найденных при раскопках

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13 марта 2022, 15:14 Екатерина Лукьянникова

Столичные археологи изучают и реставрируют старинные женские артефакты, проливающие свет на быт москвичек прошлых веков. В ходе раскопок в центре Первопрестольной нашли необычные аксессуары, которые часто использовали московские модницы.

В Мосгорнаследии сообщили, что археологи работают с недавно обнаруженной «дамской» коллекцией, состоящих из украшений, предметов рукоделия, элементов одежды, емкостей для косметики и флаконов для парфюмерии. Московские специалисты утверждают, что такие ценные и дорогие вещи могли позволить себе только богатые «модницы» столицы XIX века. Так, в районе Зубовской площади эксперты нашли старинную серьгу и керамический диск. По словам археологов, диск использовался в качестве основы дорогих прессованных французских румян. Как стало известно позже, румяна изготавливались на производстве Rue Grenier, Maison Dorin (Дом Дорин), которое позже проложило путь к моде на прессованные румяна, а также поразило всех статных женщин Москвы!

Одной из самых редких и роскошных находок для археологов стала пара серег XVIII века из цветного металла с разноцветными стеклянными вставками. Сами серьги были найдены в Хлебном переулке. Археологи также обнаружили довольно странную и интересную деталь: обычно женщины теряют серьги поодиночке, а здесь рассеянная модница лишилась сразу пары, что очень странно.

По словам экспертов, в Мосгорнаследии сейчас находится свыше 600 редких артефактов. Среди них хорошо сохранившиеся два женских перстня-печатки, перстень со стеклянной вставкой, брошь с разноцветной эмалью, а также накладки из цветного металла и изящная обувная пряжка XVIII века.

Впрочем, московские археологи еще занимаются раскопками, и я уверена, что совсем скоро мы узнаем о других аксессуарах столичных модниц XVIII века!