Бунун – некогда свирепые воины Тайваня

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5 марта 2022, 20:25 Александр Крохмаль, Журналист

Тайвань – древняя обитель легендарных воинов. Этот остров имеет длинную историю. Поистине легендарный остров с большим количеством тайн и загадок. Как именно там появились люди – неизвестно. Но аборигены там жили ещё задолго до китайцев и европейских колонистов. Когда-то местные жители противились воле чужеземцев. Сейчас же ситуация иная. Все местные народы в мире и покое живут и радуются. Поддержка действующей власти Тайваньской республики среди аборигенов сильна. Никто не говорит о сепаратизме и отделении.

На острове полным-полно различных племён. Каждое из них имеет свой пантеон богов и древнюю историю. Одно из самых воинственных некогда звалось Бунун. Сейчас они известны под именем Вонум. Древний народ, родственный австронезийцам и жителям Океании. Внешне они очень сильно похожи на американских индейцев. Однако культура относит нас скорее к традициям племён Океании. В 2000 году Бунун составляли около 10% всего населения Тайваня. На сегодня эти племена уже давно осовременились. Они живут, как обычные граждане республики. Говорят в основном на китайском. Но некоторые из них сохраняют свой исконный язык, который зовётся Бунун. Бунун являются одной из крупных племенных групп острова.

Во времена Эпохи Географических Открытий и позднее эти народы считались самыми воинственными на Тайване. Против европейцев они вели жестокие опустошительные войны. Слава великих воинов и охотников за головами преследовала их повсюду. Жили они в основном в высокогорных областях, близ нынешнего города Тадун. К чужакам относились очень враждебно. Но христианским миссионерам всё же удалось распространить на них новую религию. Поэтому среди Бунун до сих пор остаётся множество христиан, в частности католиков или пресвитерианцев. Во времена вторжения японцев, многие из них сопротивлялись, но позднее пошли на переговоры с новыми властями. Они отказались от жизни в горах и стали проживать в низинах. Оккупанты даже набирали их в армию и делали офицерами.

С приходом Гоминьдана отношения между Бунун и новыми властями не сложились. Китайцев они поначалу ненавидели. Правительство новообразованного Тайваня всячески пыталось насадить китайский язык. Культурная самобытность была практически раздавлена. Добрососедские отношения между Тайваньской республикой и Бунун начались уже намного позднее, в конце 80-х. Тогда власти острова приняли демократический путь развития. Это дало Бунун новый шанс для воссоздания своей культуры и для своеобразного подъёма. Язык племён начали изучать всевозможные учёные. Прекратились нападки на аборигенов со стороны китайцев. Времена вражды навечно ушли в прошлое. Отныне Бунун – это часть Тайваньской республики. Никакой дискриминации, никаких ограничений.

Культура Бунун сложна и интересна одновременно. У них есть собственная мифология, которая заслуживает отдельного внимания. Даже принятие христианства не помешало аборигенам отказаться от ряда обычаев. В апреле и мае Бунун и поныне проводят традиционные празднества. Юноши уходят в горы на охоту и проходят своеобразное «агоге». Всех убитых животных вешают на специальных распорках. Дети учатся стрелять в их туши из луков. Разумеется, это вызывает недовольство зоозащитников, и в целом такое явление во многих странах недопустимо, но таковы обычаи Бунун, и отказываться от них они, похоже, не собираются. Также в этой культуре принято уважать старших, как и в исламском мире. Воля и слово старшего человека у Бунун является законом. Особое отношение у них ко снам. В каждом сне они видят пророчества, посланные Высшими силами.