Кто такие тайваньские цоу

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5 марта 2022, 16:39 Александр Крохмаль, Журналист

Тайвань издавна был обитаемым островом, ещё до прихода китайцев. Как известно, эти земли были и остаются домом для древних австронезийских народов. Все они, вероятно, являются родственными, как полинезийцам, так и другим обитателям Океании. Впрочем, некоторые элементы их культуры и языков могут иметь сходства с индейцами Америки или с цивилизацией Айну в Японии. Цоу являются одними из тех, кто жил на Тайвани задолго до китайских поселенцев и до европейских колонизаторов. Их культура до сих пор остаётся предметом дискуссий. Цоу составляют 1.6% от всех тайваньских аборигенов (в 2020 году их численность зашкаливала за 6700). Примечательно, что исследованием языка этого древнего народа занимались русские учёные. Одним из таких исследователей был Николай Невский.

Домом для всех цоу является горный район Алишань. У них богатейшая устная история. Есть собственный пантеон богов. Первоначально они жили кланами, и у них не было объединения. Но потом племена стали склоняться к единству. Первый «многоклановый» город Цоу возник лишь в начале 17-го столетия. Аборигены сопротивлялись голландской оккупации. Но современное оружие европейцев сделало своё дело. Какое-то время они жили под европейскими колонизаторами. Позднее, уже в 20-м веке Тайвань был аннексирован японцами. Местные племена не раз сопротивлялись власти Токио. Истории известны их жестокие схватки с японскими солдатами. В свою очередь последователи императора Хирохито прославились акциями насилия по отношению к местным племенам. У Цоу длинная, но при этом, очень суровая история, в прямом смысле этого слова.

Сейчас Цоу – во многом современные люди. Их ритуалы, песнопения и поклонения древним богам носят скорее церемониальный характер. Многие из этих людей уже давно обратились к христианству. Они живут современной жизнью, работают, строят планы и ездят по разным странам. Некоторые из их представителей являются частью актёрского бизнеса, например, Франческа Као. Племена Цоу охотно приняли власть Тайваньской республики. Выходить из её состава они никогда не планировали. Скорее наоборот, вера в правительство Тайбэя у них крепка. Многие аборигены очень негативно относятся к заокеанской КНР и к её политике «Единого Китая».