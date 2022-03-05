Мы практически ничего не знаем о великом царе Саргоне

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5 марта 2022, 12:55 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Из истории и летописных документов мы знаем только то, что Саргон Древний, живший в конце XXIV века до н.э., являлся могущественным владыкой Месопотамии, и по сути, самым первым великим завоевателем на Земле. До него никаких подобных завоеваний не отмечалось. Получается, что Саргон в своём роде уникален. Известно то, что согласно летописям, он мог завоевать более 60-ти государств мира.

Саргон подчинил себе всю Месопотамию, а затем двинул свои армии на север, северо-запад и на восток (в Элам и во владения Кутиев). Под его контролем были весь Шумер, Сирия, часть Каппадокии, Элам, возможно восточная Аравия и легендарный Дильмун (нын. Бахрейн). Захватить столько государств по меркам того времени – это было уже достижение. Ведь в армии тогдашних держав ещё не было ни конницы, ни профессиональных бойцов. Как именно Саргону удалось это сделать – никто не знает.

То же самое можно сказать и про Аккадское царство, в котором великий царь правил. Основано оно было в городе Аккаде, находившемся, по одним данным в номе Сиппар, по другим – близ владений Вавилона. История Саргона Древнего полна загадок и некоторой несуразицы. Очень трудно отличить реалистичные данные от вымышленных. Некоторые сведения говорят о том, что Саргон даже путешествовал за море, мог захватывать Кипр или Крит. В этом случае, не исключён и факт путешествий к побережью будущей Эллады. Существует уже немалое количество данных о покорении Саргоном Шумера и последующем возвышении Аккада. Однако не стоит забывать, что какое-то время аккадский царь считался вымышленным персонажем. Его приравнивали едва ли не к мифическим героям. Да и сама история происхождения Саргона напоминает миф, причём очень схожий с легендой о Моисее.

Абсолютно неизвестно, как именно Саргону удалось прийти к власти. Также неизвестна подлинная история города Аккаде. Почему именно этот маленький город стал «центром вселенной» в Месопотамии? И как же всё-таки Саргону удалось прийти к возвышению? Вероятнее всего, он был одним из тех, кто возглавил восстание против тирана Лугальзагеси, за которым закреплялось прозвище «царя Страны». Фактически, Лугальзагеси являлся полновластным правителем всей Месопотамии. Но на деле – им управляли мелкие энси или князья, от которых сам «царь Страны» зависел. Но почему аккадскому войску удалось превозмочь огромные силы Лугальзагеси и нанести им сокрушающий удар? Саргон покорил весь Шумер практически без поражений. Как же именно ему удалось создать самую эффективную и боеспособную армию на Востоке? Эти сведения умалчиваются до сих пор.

Саргон Древний – один из тех царей, в существовании которого никто не сомневается. Но при этом, загадок и тайн вокруг этой личности больше, пожалуй, чем звёзд на небе. Также неясна история его падения. Падение Саргона происходило шокирующе быстрыми темпами. Из летописей известно, что к концу жизни против него восстали все его подданные. Всему виной было скорее всего создание «вассальных государств». После покорения вражеских стран, Саргон мог ставить там своих наместников, причём мог выбирать их из людей местного происхождения. Обычно это всегда приводило к фатальным последствиям. Возможно, именно это как раз и погубило огромную Аккадскую империю. Как кончил свою жизнь Саргон – также неизвестно. Он мог быть отравлен, убит врагами или мог умереть своей смертью. Но Аккад после него уже никогда не обретал былое величие.