Ильич в Разливе: как прятали Ленина в шалаше и что из этого вышло

Аргументы Недели → История 13+

16 февраля 2022, 15:05

Фото: pixabay.com

После февральской революции Владимир Ленин понял, что его время пришло, и двинулся из Германии в Россию. Он возвращался конспиративно - в опломбированном купейном вагоне, вместе с соратниками, их женами и детьми. Однако к тому моменту Временное правительство приказало Ильича арестовать. Возник вопрос: куда его прятать после приезда?



На помощь пришел соратник Владимир Бонч-Бруевич. Сначала он прятал Ильича на своей даче под Питером. Потом, понимая, что сыскари в конечном итоге до вождя доберутся, по совету товарищей уговорил того переехать в более безопасное место: в местечко Разлив, что поблизости от Сестрорецка.



Рабочий из Питера Николай Емельянов под видом заготовки сена для коровы арендовал участок, куда и перевез Ленина с Зиновьевым. Для маскировки тем нацепили парики и строго-настрого запретили говорить по-русски: им надлежало изображать безграмотных финских крестьян-косарей. Для житья был сооружен из сена добротный шалаш.



Кормежку вождя Емельянов возложил на супругу и младших сыновей. Николай ежедневно ловил рыбу и варил свежую уху, супруга приносила хлеб, молоко, мясо и прочие деликатесы, включая любимое вождем финское пиво.



О том, как Емельянова за служение Ленину «отблагодарили» чекисты, читайте в материале С кем и что Ильич разливал в «Разливе».



