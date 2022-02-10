Куда исчез официальный преемник Сталина после смерти вождя

Аргументы Недели → История 13+

10 февраля 2022, 10:47

Начальник Центрального штаба партизанского движения СССР Пантелеймон Пономаренко, человек труднейшей судьбы, назначенный лично Сталиным своим официальным преемником на посту руководителя СССР, сегодня напрочь забыт.



Молодой ученый глянулся вождю еще во время своего выступления на каком-то профильном совещании, где присутствовал Сталин. В те годы в стране уже вовсю полыхал «Красный террор», на Украине тысячи людей исчезали в лагерях и расстрельных казематах с одобрения тогдашнего главы республики Никиты Хрущева. Не отставала в кровавом рвении и соседняя Белоруссия. Назначая Пантелеймона Пономаренко, Сталин поставил ему четкую задачу: разобраться и прекратить необоснованные репрессии. Тот растерянно спросил: «А как?» Сталин ответил: «Идите в тюрьмы и разбирайтесь», - после чего беседу закончил…



Ничего еще не понимавший в политических интригах молодой назначенец сообразил: «Иди туда, не знаю куда» - это как раз про него! Он положился на свою природную интуицию, опыт участия в Гражданской войне и… принялся за дело. В 1942 г. Сталин назначает его начальником Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного главнокомандования, подчинив ему единолично все действовавшие до этого разрозненно самостоятельные партизанские отряды. В 1944 г. Сталин добавляет Пономаренко еще и должность председателя Совнаркома Белорусской ССР с очевидной подоплекой: разрушать мосты и дороги – разрушай, но и помни, что после Победы тебе же все это придется и восстанавливать! Белорусский лидер задачу понял.



После войны Пономаренко, помня напутствие Сталина, полностью занялся восстановлением практически стертой с лица земли республики. В города Белоруссии массово приезжали и специалисты-строители, и просто добровольцы из многих тыловых советских городов. Поток был огромен, как был огромен и процесс их обустройства на местах: людей надо было разместить, обеспечить одеждой, питанием, техникой, медициной. Всё это легло на плечи Пономаренко.



Минск был разрушен на 80% и сначала в ЦК даже стоял вопрос о нецелесообразности его восстановления: дескать, не проще ли отстроить заново новый город? Но Пономаренко провел опрос среди населения и все единодушно высказались за восстановление города в исторических границах. Работы начались в 1952 г. город очистили от всех развалин и началось массовое новое строительство. Самого же Пономаренко в том же году переводят в Москву на должность секретаря ЦК ВКП(б).



На XIX съезде партии Сталин вводит Пономаренко в состав Президиума ЦК КПСС, назначает председателем Совета Министров СССР. т.е. прилюдно назначает того своим официальным приемником! Внезапная смерть самого вождя в марте 1953 г. стала началом заката так и не состоявшейся карьеры Пономаренко.



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