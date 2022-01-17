Андрусовское перемирие много значит для истории России и Украины​

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17 января 2022, 19:12 Вадим Кулинченко,

Фото: wikipedia.org

«Понеже всем известно, что от времён Богдана Хмельницкого… и до покойного Скоропадского все гетманы являлись изменниками, и какое великое бедство государство наше терпело, а наипаче Малая Русь».

Пётр 1. 1723 гохх18:49:26~хз

Русско-польская война (1654 – 1667 гг.) за обеспечение воссоединения Украины с Россией и возвращение земель Смоленщины и Черниговщины, захваченных поляками во времена Смуты (1598- 1613 гг.) в состав России, завершилась Андрусовским перемирием, подписанным 20(30) января 1667 года. Свершившийся 335 лет назад акт многое значит в истории Украины и России. Это перемирие в дальнейшем привело к подписанию «вечного мира» в 1686 г. между Россией и Польшей (Речью Посполитой), в результате которого Россия за определённую плату закрепляла за собой Киев, а Речь Посполитая отказывалась от протектората над Запорожской Сечью.

Но сегодняшние власти в Киеве и Варшаве неохотно вспоминают свою историю, когда политика Польши привела к расколу казацкой верхушки и в Украине вспыхнула гражданская война. Хотя и говорят, что «дважды в одну реку войти нельзя», но история в её отдельных моментах способна повторяться.

Русско-польская война началась в 1654 г. после решения Земского Собора 1 (10) октября 1653 г. о принятии «под руку русского царя» Войска Запорожского, за власть над которым претендовала Польша, и просьбы Богдана Хмельницкого помочь в борьбе с ляхами.

Первый этап войны был успешным для России в связи с вторжением Швеции в Речь Посполитую. Но это была изнурительная война с Польшей. Она осложнялась многими факторами, в том числе и нарастающими настроениями сепаратистских тенденций части пропольски настроенных украинских старшин, которые усилились после смерти Б. Хмельницкого в 1657 г. Кроме всего, Швеция, начавшая войну против Польши, начала войну и против России. Но украинский народ и казачество в основной своей массе не порвал братских связей с Россией, что помогло русской армии в труднейших условиях вести войну с двумя сильными европейскими державами.

В 1661 г. России удалось заключить мир со Швецией, которая оставила за собой территории от Нарвы до Карелы. Это позволило России сосредоточить свои усилия на войне с Польшей. Но истощённые войной обе стороны уже не имели возможности на полномасштабные боевые действия, и пошли на мирное перемирие, которое было подписано в местечке Андрусове в 1667 году. Перемирие было заключено сроком на 13, 5 лет. По нему Смоленск, Чернигов и Левобережная Украина с Киевом отходила к России, а Запорожская Сечь переходила под совместное управление Польши и России.

После продления перемирия ещё на 13 лет после его первого подписания, был подписан в 1686 г. «Вечный мир» между Польшей и Россией на основе борьбы с Османской Портой.

Вскоре после подписания Андрусовского перемирия новая беда нависла над украинскими землями. Османская Турция обрушилась на Польшу, а её войска, проходя через украинские земли, разоряли и грабили украинский народ. Россия внимательно следила за событиями, происходящими в Украине.

Ещё в начале 1670 г., когда гетман Правобережной Украины П. Дорошенко (1665-1676) объявил себя подданным турецкого султана, который предъявил свои претензии на всю Украину. Русские войска и казаки гетмана Левобережной Украины Ивана Самойловича воспротивились притязаниям турок и заняли Чигирин. В 1676 г. Дорошенко, не поддержанный народом Украины, вынужден был сдаться русским войскам и казакам И. Самойловича. А украинцы, как только узнали о соглашательской политике Дорошенко, избрали в 1674 г. гетманом всего украинского казачества Ивана Самойловича.

Ко времени русско-турецкой войны украинский народ единодушно встал на сторону России, ещё раз продемонстрировав верность союзу с Русским государством.

Чигиринские походы 1677-1678 годов истощили военные силы Султанской Турции. Она не имела возможности продолжить войну и в 1681 г. подписала Бахчисарайский мир, по которому Порта признавала за Россией Левобережье с Киевом.

В связи с юбилейной датой Андрусовского перемирия я не ставил себе целью глубоко исследовать эту тему, а преследовал только одно – напомнить исторические корни дружбы украинского и русского народов, а их правителям задуматься – кто истинный друг, а кто просто поджигатель вражды этих народов?

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