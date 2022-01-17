Как войска СССР «бежали» из стран Варшавского договора

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17 января 2022, 15:03

В прошлом году американцы вывели своих военных из Афганистана. Но в памяти у многих россиян остались события, когда советские войска постыдно бежали из стран Варшавского договора.



Первыми в 1989 году на родину отправились войска, которые были расквартированы в Венгрии. В феврале 1990 года началась эвакуация солдат из Чехословакии. В апреле 1991-го – из Польши. Оставалась самая крупная группировка численностью почти в 600 тыс. человек в Германии.



Командующий ЗГВ генерал Борис Сне́тков, получив приказ, понял, что Горбачев призывает его к предательству. В первый и последний раз в жизни он приказ Главкома не исполнил. Снетков заявил публично:



«… Группу войск выводить не буду! Маршал Жуков основал Группу советских войск в Германии, …а я, пятнадцатый главком, разгоню?! Я не буду этим заниматься!».



Это стоило генералу должности. Его быстро сменили на более покладистого генерала Матвея Бурлакова, и вывод войск начался.



Подробности читайте на нашем сайте в материале «В 1945 г. входили в Берлин героями, в девяностых просто бежали»





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