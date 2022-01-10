10 января 1878 года: русские войска победили турецкую армию

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10 января 2022, 16:04 Наталья Полянская

Оборона Шипки — один из ключевых и наиболее известных эпизодов в русско-турецкой войне 1877—78 годов.

Перевал Шипка идёт по узкому отрогу главного Балканского хребта, постепенно повышаясь до горы святого Николая, откуда дорога круто спускается в долину Тунджи. Параллельно этому отрогу, отделяясь от него глубокими и частью лесистыми ущельями, с востока и запада тянутся горные кряжи, господствующие над перевалом, но соединённые с ним лишь в двух местах более или менее удобопроходимыми перешейками. Позиция, занятая русскими войсками на Шипке, не соответствовала тактическим требованиям: единственная её выгода состояла в её малодоступности. Растянувшись на несколько верст в глубину, по крайне узкому гребню, она подвергалась на всём своём протяжении перекрёстному огню с соседних господствующих высот, не представляя ни естественных прикрытий, ни удобств для перехода в наступление. При всём том, в силу стратегических требований, необходимо было во что бы то ни стало удерживать этот проход.

Оборона Шипки отражена на бронзовых досках Колонны Славы, воздвигнутой в 1886 году в Санкт-Петербурге перед Троицким собором в честь подвигов русских войск, принимавших участие и победивших в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

В 1954 году на Ленфильме был снят художественный фильм "Герои Шипки".

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