Петр I в годы своей молодости практиковал обильное пьянство

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6 января 2022, 09:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Эхо Москвы

Петр I был правителем, что называется – не без странностей. Он часто прибегал к нецензурной брани, отрубал боярам бороды топором, громко кричал на подчинённых и много потреблял спирта. Причём, последнее он не только вливал в себя литрами, но и заставлял других поддаваться «алко-заразе». В своё время царь Пётр даже учредил так называемый Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший собор. Этим он, как говорили, насмехался над Католической церковью, считавшуюся для России не слишком дружественной в те времена. Правда была и другая теория. По мнению некоторых историков, царь просто-напросто проверял своих придворных на прочность и на верность. Как говорится в народе, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Пьяный болтун – лучший способ узнать побольше о мнении придворных, а заодно раскрыть возможных изменников.



Первым «всешутейшим» на соборе слыл царский воспитатель Никита Зотов. Он носил шуточный сан всепьянейшего патриарха и князя-папы. Пётр устраивал такие «соборные заседания» даже во время Северной войны. Заканчивалось всё это обычно громкой пьянкой и сексуальными утехами. Особенно часто такие посиделки стали устраиваться после кончины последнего патриарха Адриана. Тогда молодой царь устроил свадьбу своего главного шута, на которой как раз присутствовал «всешутейший патриарх». Сообщения об этом разослали по всей России. Царь относился к этому вполне серьёзно: тщательно подбирал наряды, в которых надлежало приходить подданным. Матерные слова на «заседаниях» были обязательны. Личные письма государя много рассказывают о том, что творилось на посиделках. То, что вытворяют на современных молодёжных вписках – это можно сказать, ничто по сравнению с империей блуда, созданной нашим первым императором.



В легенды успешно вошёл царский кубок большого орла, в котором вмещалось более литра водки. Те, кто по разным причинам, опаздывали на «собор блуда», были обязаны выпить его до дна. Одним из самых ярких примеров таких вот «заседаний» стала свадьба 70-летнего Никиты Зотова. Праздник состоялся в Петербурге в 1717 году. Придворные были в самых нелепых костюмах, от Бахуса и греческих героев до сатиров и индейских вождей. В процессиях активно участвовали цирковые медведи. Случались и сценки с переодеванием. Мужчины преображались в женщин, женщины – в мужчин. Новобрачные испивали вино из сосудов в форме гениталий. Сама брачная ночь 70-летнего старика проходила в деревянной пирамиде, в которую можно было смотреть каждому участнику оргии. Естественно, сексуальные извращения коснулись и придворных, присутствующих на «соборе». Всё это было шокирующей реальностью.



Буквально на следующий день Зотова в окружении потешных «кардиналов» посадили в деревянные бочки и стали переправлять через Неву. Причём сам «патриарх» плавал в бочке с пивом, откуда торчала лишь его голова. Окружающие били его вёслами и топили в пенном напитке. На краю бочки гордо восседал «Бахус» и беспристрастно испивал «райский нектар». Говорят, что после всего этого веселья царские придворные долго не могли справиться с диареей. Но как ни странно, все они остались живы и вскоре полностью оправились.

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