В 1945 году японцы успешно создали в Камбодже своё государство, но потом проиграли

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1 января 2022, 19:28 Александр Крохмаль, Журналист

Благодаря инициативе правительства Хирохито, армия Японской империи дошла до Вьетнама. Это было самое масштабное из всех завоеваний Азии за всю историю человечества. Очевидно, Хирохито пытался прославиться, как второй Тоётоми Хидэёси, но судьба не была к нему благосклонна. Ведь вместе с японцами на территориях Юго-Восточной Азии пришли разруха, голод и геноцид. Бесчеловечные изуверы, подчинявшиеся лично императору, устраивали масштабную резню практически в каждом городе. Женщин обычно насиловали, а мужчин – убивали или сажали в жестокие лагеря, где они впоследствии погибали. От японцев бежали практически все мирные жители оккупированных земель. Даже местные войска побаивались ярости бывших самураев. Хотя, называть их самураями, было бы неразумно.

Мало кто знает, что в 1945 году в Камбодже было провозглашено марионеточное государство, просуществовавшее лишь несколько месяцев. Его можно было бы сравнить с Балтийским герцогством, как в случае с Первой Мировой. Но только в Балтийском герцогстве не устраивались такие зверства, как в японской Кампучии. Назначенный королём Нородом Сианук, будущий монарх Камбоджи, на деле не являлся полновластным правителем. Он исполнял обязанности фактического губернатора захваченной колонии. В те дни вишистская Франция уже не существовала, как государство. Но всё же колониальные вопросы были для неё актуальны. Новое Французское правительство не желало терять свои земли за океаном, добытые в своё время потом и кровью. Японцы воспользовались шансом завладеть Камбоджей и совершили переворот. Быстро расправившись со всеми врагами, они ликвидировали французские власти на территории страны.

9 марта 1945 года Камбоджа была переименована в Кампучию и стала независимым государством; независимым лишь на бумаге, но на деле – обычной японской колонией. Правительство новообразованной страны попыталось обратить внимание на древнюю историю кхмеров. Попытки романизировать местные языки уже не осуществлялись. Но всё же экономика была развалена, а местный народ – разорён из-за бесчисленных столкновений. Военная мощь оставалась за силами Империи Восходящего Солнца. Поэтому власть Сианука и его пособника Сон Нгок Тханя тщательно контролировалась извне. Однако в то же самое время на Японию наступали американцы, китайцы брали реванш по всем ранее оккупированным территориям, а со стороны Сибири приближались советские войска. Многие в стане Хирохито начинали понимать, что империя уже обречена. Соответственно, и колонии могут потерять былое значение.

Марионеточное государство Кампучия просуществовало вплоть до сентября 1945 года. Именно тогда Хирохито официально провозгласил поражение Японии. Крупнейшие города империи Нагасаки и Хиросима были подвергнуты атомной бомбардировке. Держать колонии в Юго-Восточной Азии было уже невозможно. Французским войскам удалось захватить Кампучию и избавить её от японских армий. Многие местные жители даже радовались тому, что их захватили французы, а не бесчеловечные палачи Хирохито. Осенью 1945 года власть Империи Восходящего Солнца была ликвидирована, и Камбоджа снова превратилась в колонии Франции. Год спустя, Четвёртая Республика заключила с бывшим союзником Японии Сиануком договор об автономии. Но полная независимость Камбоджи от европейских колонизаторов наступила лишь в 1955 году.

Во время пребывания японцев в Кампучии, происходили массовые этнические чистки и расправы над местным населением. Зверства вершились практически регулярно. Кхмеры вспоминают это время, как самое жуткое в их истории. Существует немало рассказов очевидцев, которые до сих пор не могут забыть те ужасные дни. Впрочем, то, что потом случилось в Камбодже, было не менее страшным. Королевство познало на себе гнёт диктаторского правительства Лона Нола, а затем едва не подверглось уничтожению, благодаря власти Пол Пота. Сианук же прославился, как крайне неоднозначный политик, который был склонен к союзам с японским императором, коммунистическими диктаторами и заокеанскими демократами. Можно сказать, что пословица «и нашим и вашим» очень подходит для этого человека. Но это уже совсем другая история.

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