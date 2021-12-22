Чума, холера, ковид… Далее – все подряд?

Аргументы Недели → История 13+

22 декабря 2021, 18:54

Коронавирус, мгновенно завоевавший всю планету во главе с США, своей болезнетворной плотью незаметно отодвинул в тень и СПИД, и свиной грипп, и туберкулез, и сибирскую язву, и прочие эпидемии, что могут уничтожить человечество много быстрее любых «Першингов».



Уверен, что наши спецслужбы, военные и дипломаты, не забывая про базы НАТО вблизи российских границ, внимательно отслеживают и приближение к ним уже и американских специальных биолабораторий, где и культивируются смертоносные вирусы. Факты? Да сколько угодно.



Мухтар здесь не поможет…



Весной 2018 г. в казахской столице Алматы вдруг прокатилась волна однотипных заболеваний среди жителей, похожих на менингит. Более 40 человек срочно госпитализировали. Несколько человек скончались. Власти по советской еще привычке поспешили сразу заверить граждан, что, дескать, причин для паники нет, что всему виной лишь стечение каких-то обстоятельств и т.д., в общем, - «мойте руки перед едой!»



Людей однако эти скороспелые оправдания не успокоили. Напротив, поползли разговоры о том, что виной всему – построенная американцами вблизи Алматы секретная референс-лаборатория, где скорее всего произошла какая-то утечка «подручных материалов».



Действительно, такой американский научный центр вблизи густонаселенного города существует и выглядит весьма сурово: капитальное четырехэтажное здание повышенной сейсмической защищенности, окруженное контролируемым аппаратурой «периметром» и тщательно охраняемое специальными подразделениями DTRA (Департамент обороны США по контролю за оружием массового поражения). Помимо этого центра на приветливых нивах Казахстана американцы возвели еще…пять подобных центров, каждый из которых по оценке экспертов стоил много больше ста миллионов долларов! Как известно, янки, считающие деньги лучше собственных же ЭВМ, на такие траты ради изучения каких-нибудь разовых подробностей пищеварения у ночных бабочек, вряд ли бы пошли. Значит, это программа и программа отнюдь не гуманная: иначе зачем ее стали бы курировать именно специалисты по оружию массового поражения из DTRA?



Сегодня из открытых источников уже известно, что за восемь лет в республике были опробированны и получили «путевку в жизнь» почти тридцать (!) аналогичных проектов Пентагона. Причем, в этих «мирных» изысканиях активно участвовали и военные медики ФРГ, и их коллеги из Великобритании! Изучались в основном штаммы сибирской язвы, чума, бруцеллеза и …различных коронавирусов! Кто-нибудь поверит в то, что вся эта многомиллионная суета затеивалась «нашими партнёрами» лишь для того, чтобы спасти казахских граждан от грядущих болезнетворных напастей? Если таковой и найдется, пусть первым кинет в меня камень! При этом не стоит забывать, что Казахстан – один из активных членов Договора с Россией о коллективной безопасности. Как это сообразуется с работой на сопредельной именно с Россией территории еще пяти (!) подобных центров DTRA, непонятно.



В 2020 г. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев под давлением Москвы и Пекина своим указом запретил работу американских «ученых» в алма-атинской лаборатории, но хватит ли политической воли у руководства республики, чтобы указ президента был действительно исполнен? И не только в отношение одной-единственной лаборатории…



Заходите, генацвале!



Некогда братская и во всех смыслах разжиревшая на бытовых проблемах советских людей Грузия сегодня – один из мировых флагманов антироссийских настроений. И хоть голосок её в общем западном хоре не такой звонкий, как на берегу Куры, он всё же иногда в этой партитуре звучит. А любое слово, как известно, нуждается в подкреплении делом. Каким?



В Грузии, например уже десять лет активно функционирует построенный… Министерством обороны США Исследовательский центр здравоохранения Лугара. Его помпезное строительство на границе с Южной Осетией в 2004 г. сопровождалось активными агитками в местных СМИ о том, что, дескать, Центр возводится для «уменьшения последствий возможных бактериологических атак для населения Грузии». Каких атак? Откуда? – даже ангажированные агитки стыдливо пояснять не стали.



Зато ответила сама жизнь. Уже в 2014 г. в Грузии у 34-х человек внезапно обнаружилась Конго-Крымская геморрагическая лихорадка (впервые вирус проявил себя в 1944 г. в Крыму, где воевали солдаты вермахта из т.н. «африканских» частей Роммеля. В 1969 г. болезнь прочно обосновалась и в республике Конго – авт.)



В том же 2014 г. в Грузии и уже Дагестане(!) появились филиппинские песчаные мухи – основные переносчики лейшманиоза. Они что, в Грузию сами прилетели? Да нет, их в том же году в упомянутые лаборатории американцы привезли их для опытов. В общем, ждем-с…



На открытии самого Центра в 2011 г. глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе пафосно пояснил притихшим землякам: «Центр им. Лугара – одна из мощнейших лабораторий в регионе… Там можно работать с самыми страшными патогенами!» Далее, по традиции, банкет, тосты и лезгинка во честь этих самых патогенов.



Мирные же селяне разбредались по своим домам с единственной мыслью: чем лично им при изготовлении домашнего вина и аппетитной чурчхелы смогут помочь «самые страшные патогены»? Похоже, г-н Гамкрелидзе и сам не знает ответа на этот вопрос, как, впрочем, не знает и того, зачем среди хинкален и мандариновых садов Грузии американцы втихую возвели и спонсируют ещё десять(!) лабораторий. Тем более, этот достопочтенный батоно не смог и не сможет объяснить озадаченным землякам – зачем в сугубо «научном и безопасном Центре» Лугара американцы рядом с лабораториями отстроили и надежный…крематорий?



Как допускает в своих комментариях СМИ экс-председатель КГБ Грузии Игорь Гиоргадзе, в этих «научных лабораториях» американцы вполне могли (или могут? – авт.) проводить какие-то опыты и над живыми людьми. Пока живыми?



На недавнем заседании Совбеза РФ первый заместитель секретаря Юрий Аверьянов допустил возможное развитие событий, когда «якобы по ошибке» из этих лабораторий случится утечка опасных штаммов, что может привести к гибели людей как в России, так и в приграничных с Грузией странах. По странному стечению обстоятельств в соседней Абхазии уже появились невиданные до этого в республике комары – переносчики вируса Зика, которые в обычных условиях смертоносно «работали» лишь в Африке и Южно-Восточной Азии. Сквозняком надуло?



Ну а в самой России в 2011-2013 г.г. вдруг «ни с того ни с сего» вспыхнула эпидемия «африканской чумы свиней» - все помнят ажиотаж, во время которого под нож пускались огромные животноводческие комплексы с мирными хрюшками.



Ученые, занимавшиеся причинами той внезапной эпидемии, установили, что опасный вирус обладал подозрительной устойчивостью к активному выживанию именно в северных широтах, что для Африки, конечно, неестественно. Значит, соседние лаборатории?



К слову, в соседнем Киргизстане в 2011 г. США через некоторые аффилированные канадские «научные центры» тоже вознамерились было возвести мощную биолабораторию аж в самом центре Бишкека. Однако жители республики протестно вышли на улицы и т.н. корпорация Big Pharma («Большая аптека») в результате осталась без киргизского филиала, на строительство которого Минфином США уже было зарезервировано более 60 млн.долларов! Здравомыслящая часть граждан Киргизстана такой «канадско-американский облом» конечно приветствовала. Грустят по сей день лишь лоббисты-пильщики.



Темна украинская ночь…



В 2013 г. президент Украины Виктор Янукович отказал США в их предложении обустроить на территории «незалежной» сети биолабораторий для нужд Пентагона. По мнению наблюдателей именно такая позиция Януковича могла в том числе стоить ему президентского кресла. Во всяком случае случившийся в том же году Майдан даже с большой натяжкой мало похож на случайный уличный протест.



Сменивший его в 2014 г. пан Порошенко был более сговорчив и вскоре по всей Украине активно запыхтели т.н. «научные исследовательские биоцентры» США. Вскоре появились и первые результаты. В 2016г. в Харькове внезапно умерли 20 солдат ВСУ. Вскрытие показало, что смерть вызвал вирус…свиного гриппа А. Вскоре этот же вирус отправил на тот свет еще более 200 человек. Во всем этом, как и проведенном по своей инициативе расследования лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчу́к обвинил власти США. Те наличие на Украине своих биолабораторий гласно признали (куда деваться? – авт.) но ответ посольства США в Киеве был так же странен и витиеват, как мутация самих вирусов. Читаем:



- «Программа борьбы с биологической угрозой Минобороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителя болезней и угрожающих токсинов в соответствующих госучреждениях, так, чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины…» Говорят, что признанная во всем мире косноязычная графоманка г-жа Псаки, прочитав это официальное бла-бла, рыдала в Белом доме от зависти.



В итоге – Виктор Медведчу́к по решению суда до сих пор под домашним арестом. Как видим, на Украине вирусы мутируют не только в биологическом пространстве, но и на политическом поле.



Сегодня при Зеленском, биолаборатории США «продуктивно» работают в Киеве, Харькове, Николаеве, Тернополе, Львове и т.д. По сути – во всей стране! И на их бесперебойную работу газ в местных хранилищах находится всегда…

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