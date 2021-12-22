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Как американские «мажоры» родиной торговали

, 18:30 ,

Как американские «мажоры» родиной торговали

Похоже, что Президент Зеленский и многие его «управленцы» действительно сидят на наркоте, которой их снабжал аж зам. министра МВД Украины…по борьбе с наркотиками Гогилашвили (привет братской Грузии!).

Отсюда – и бессвязные выступления самого «пана атамана», его заявления о т.н. «госперевороте», обезьянья мимика, хроническое шмыганье носом и постоянное выпрашивание у США денег, пушек, полузатопленных катеров, рогаток, кастетов и т.д. для «защиты от России». Когда у человека ломка, ему многое мерещится…

Но в мировой истории уже есть пример, когда наркозависимые персоны тоже пытались «серьезно» повлиять на межгосударственные отношения как раз между США и тогда еще СССР. Итог для инициативников был безрадостным…

Тусовщик по кличке «Сокол».

В 1979г. на городских книжных развалах Америки появился новый бестсселер «Сокол и Снеговик». Автор Роберт Линдси в своем документальном произведении рассказал ошарашенным читателям отнюдь не о детских рождественных забавах или пернатых хищниках. Речь шла о «хищниках» помасштабнее: представителях т.н. «золотой молодежи», добровольно пошедших на вербовку сотрудниками КГБ и долгое время сливавшими нашим спецслужбам важнейшие государственные секреты.

Выходец из семьи высокопоставленных сотрудников ФБР Кристофер Джон Бойс жил в абсолютном достатке и никаких проблем в детстве не испытывал. Его отец, выйдя в отставку, занял высокий пост начальника службы безопасности в известной авиационной компании «Макдо́ннелл-Ду́глас», что позволило малышу взрослеть в мире хиппующей «золотой молодежи».

Развлечения были традиционными: бесконечные тусовки, ранние алкоголь и секс, и конечно столь любимые среди тех детишек наркотики. Отец, занятый на службе, многого не замечал, мать же боготворила младшего сынка и все ему прощала. Окончание школы и поступление в лос-анджелесский колледж «для избранных» было отмечено покупкой для юноши престижного «Форда-Мустанг», который первокурсник, перебрав кокаина, вскоре после ДТП отправил в утиль. Впрочем, это самого Криса не сильно опечалило и мальчик продолжал жить так, как ему хотелось.

Вскоре пьяные и «кайфовые» выходки студента надоели преподавателям и его из колледжа вышибли. Отец включил свои связи (зря говорят, что «телефонное право» лишь советское изобретение) и юноша-недоучка был принят на завидную должность в оборонную фирму TRW, занимавшуюся обработкой секретных данных от американских спутников-шпионов.

Впрочем, новая должность на привычный образ жизни Криса не повлияла: те же вечеринки с девицами, пьянки, кокаин и марихуана. Доходило до того, что оргии он нередко организовывал прямо в секретном офисе!

Со временем специалист-недоучка стал ощущать, что его зарплаты с трудом хватает на любимый «снежок»-кокаин, без которого по законам наркозависимости секретный сотрудник оборонной фирмы уже не мог обходиться. Просить денег у отца, отношения с которым к тому времени разладились, было бесполезно и молодой человек нашел другой выход: он решил выгодно продавать секреты, к которым по долгу службы был допущен. Вопрос – «кому?» перед молодым коммивояжером не стоял: конечно, советским спецслужбам: сказано – сделано…

Дай миллион! Дай миллион!

Новый бизнес Бойс сразу обсудил со своим приятелем-тусовщиком и наркоманом Эндрю Ли, который за бабки был готов пустить на металлолом даже ограду Белого дома.

Подельника Крис выбрал осознано: тот не имел к фирме TRW никакого отношения, в ней не светился, а на развлечения зарабатывал лишь перепродажей наркоты среди лос-анджелесской шпаны. К тому же имел обширные сторонние связи, через которые друзья и решили выйти на советскую спецслужбу. Тем более, что за эти забавы Эндрю Ли уже успел отсидеть срок, а стало быть был человеком в определенном смысле опытным. Впрочем, жизнь доказала, что это не так…

Из ранних рассказов своего отца Крис Бойс знал то, что в США по сути любой американец находится под наблюдением сотрудников ФБР или ЦРУ. Обсудив эту не очень радостную перспективу, друзья решили – таки начать поиски нужных контактов, но на…территории сопредельной Мексики, с которой у США по сути не было никакой границы. Маршрут подсказал Эндрю Ли, не раз таскавший из соседней страны недорогой кокаин и хорошо знавший нравы таможней полиции. – «За пару баксов они сами еще и груз поднесут» - убеждал Ли своего приятеля. Тот не стал упрямиться.

По законам шпионских боевиков друзья придумали себе конспиративные клички, что, по их мнению, конечно бы запутало «наивных» сыщиков ФБР. Нет, плохо, слушал в детстве маленький Крис рассказы своего папы…Эндрю Ли решил сохранить за собой еще свое тюремное погоняло «Снеговик», Бойс назвал себя «Соколом» и новая фирма приступила к работе.

Собрав в один пакет информацию о секретных полетах американских спутников-шпионов над территорией СССР, Бойс отправил своего дружка-курьера Ли в советское посольство в Мехико. Визит удался.

В советской резидентуре, как и следовало ожидать, к внезапному гонцу сначала отнеслись с подозрением: уж слишком гладко у новоявленных Бондов-дилетантов прошла их операция. Однако, изучив информацию, наши специалисты поняли, что в их руки поступили действительно архиважные сведения. Вскоре Москва дала «добро» на развитие контакта. С агентами-добровольцами начали работать серьезно. – «Нам нужны лишь деньги» - сразу заявили друзья. Оговорили сумму, которая их устроила и схему получения денег по схеме «товар-посредник-деньги».

Всю информацию Крис Бойс тщательно сортировал: в одну папку собирал технические документы по спутникам-шпионам. В другую – копии различных схем и кодов. В качестве бонуса добавлял от себя личные характеристики на некоторых сотрудников фирмы TRW, с которыми еще вчера пил брудершафт, указывая их привычки, особенности характера и т.д. В те годы между СССР и США шло наиболее напряженное соперничество за приоритет в околоземном пространстве, так что информация американского «Павлика Морозова» была как нельзя кстати.

За два года Москва выплатила инициативникам более 70000 долларов – сумма для тех лет вполне солидная. Во-всяком случае, на кокаин, анашу и девочек ребятам хватало, ради чего, собственно, те и пошли на предательство. За усердие «сладкий кокаиновой парочке» якобы даже пообещали советское гражданство и чуть ли не офицерские погоны КГБ: в агентурной игре хороши любые обещания, если они приносят реальный результат. Облом случился внезапно.

Торг здесь неуместен.

Видимо, легкость, с которым друзьям удалось от киношных боевиков перейти к реальной шпионской жизни, сыграло с ними злую шутку: ребята забыли о необходимом в таком деле слове «конспирация». Впрочем, возможно, что виной всему стал тот самый мексиканский «снежок»…

В начале января 1977г. челнок Эндрю Ли с объемной папкой новой секретной информации вразвалочку приблизился к зданию советского посольства в Мехико. Что в тот раз заставило молодого человека решиться на передачу документов не через проверенного посредника, а напрямую забросить их через забор прямо во двор нашего диппредставительства, осталось невыясненным.

Нерешительное топтание около советского посольства с пакетом в руке явного «гринго» привлекло внимание дежуривших в наружной охране мексиканских полицейских. Тем более, по их дальнейшим показаниям, неизвестный походил на находящегося в розыске местного бандита. К Эдвару Ли подошли попросили предъявить документы. Тот сразу запсиховал, начал кричать, что он подданный США, стал требовать американского консула, кем и оказался…случайно проходивший мимо господин!

В истории мирового шпионажа много случайных курьезов, но с таким, надо признаться, ни американские, ни мексиканские, ни советские сотрудники не сталкивались никогда. Дипломат по своему статусу и долгу службы вместе с Эдвардом Ли и задержавшими его полицейскими поехал в полицейское управление. Там тщательно досмотрел и личные вещи задержанного, среди которых опытный дипломат, бывший к тому же и сотрудником спецслужбы, мгновенно распознал совсекретные схемы. Эдварда Ли тут же перевезли в американское посольство, где его уже ждали оперативники из резидентуры ЦРУ.

Допрос сильно струхнувшего и мгновенно отошедшего от наркотического кайфа Ли не был продолжительным: тот сразу сдал своего босса Криса Бойса, которого задержали на рабочем месте в тот же день.

Далее – следствие, запоздалые признания, дескать «черт попутал», суд и приговор: пожизненный срок для …посредника Эндрю Ли и 40 лет – для главного идеолога сделки века, которую в ЦРУ назвал чуть ли не «государственной катастрофой» - Криса Бойса. Газеты сразу стали связывать столь неожиданное решение суда с недавним высоким положением в ФБР отца шпиона (после случившегося скандала потерявшего престижную работу и в «Макдоннелл-Дугласе»), но…. Это так и осталось в графе «догадки».

Из шпионов – в грабители!

Сломавшийся Эндрю Ли поехал отбывать свой пожизненный срок в тюрьму для спецконтингента. Криса Бойса отправили на особый режим в тюрьму под Вашингтоном. Но неуёмный характер, провалившегося шпиона, особенно после отказа в пересмотре приговора, толкал его на новые авантюры.

Через три года отсидки так и не привыкший к тюремному «фаст-фуду» Крис Бойс совершает дерзкий побег. На его поиски, как особо опасного государственного преступника и ЦРУ, и ФБР бросает целую армию агентов, но…беглец как в воду канул. Его искали не только в Америке, но и в Мексике, Колумбии, Парагвае. Под особый контроль были взяты и многие советские посольства, куда по логике мог направиться несостоявшийся «гражданин СССР». В своих предположениях американские копы были весьма близки к истине: на самом деле Крис Бойс, все это время живший по поддельным документам неподалеку…от самой тюрьмы, действительно вынашивал план нелегально добраться до СССР.

Беглец решил на лодке пересечь Берингов пролив и сдаться уже советским пограничникам. Но из разговоров с моряками узнал, что пересечь суровый Берингов пролив на утлом суденышке успешно еще не удавалось никому и от затеи отказался.

Бежать решил по воздуху, угнав самолёт. Для этого Крис по тем же поддельным документам записался для обучения в авиационную школу, что стало еще одной, не менее фатальной в его жизни ошибкой. Инструктор, занимавшийся оформлением документов курсантов, оказался бывшим полицейским. Документы Бойса показались ему подозрительными и он обратился к недавним своим коллегам. Так в 1981г. на запястьях Криса снова защелкнулись наручники.

Новое следствие установило не только подробности самого побега, но и то, что за время своей недолгой свободы Бойс умудрился …успешно ограбить аж 17 американских банков! Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем, но по совокупности содеянного за побег и грабежи ему добавили еще четверть века нового срока.

Впрочем, судьба была благосклонна к шпионам-неудачникам. За хорошее поведение и тот и другой в разное время вышли на свободу по УДО и наконец стали миллионерами, удачно продав свою эпопею журналистам, писателям и сценаристам Голливуда. Уж на кокаин до конца своей дней они конечно заработали.

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