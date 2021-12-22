Бескровная русская колонизация Урала и Сибири привела к увеличению коренных народов

Аргументы Недели → История 13+

22 декабря 2021, 07:55

570 лет назад русские совершили стратегический рывок на восточном направлении, принесли на Урал государственность Руси Московской: впервые Москва назначила на уральских землях своего наместника. Зачем понадобился нашим предкам этот суровый край? Какими были отношения с туземцами? Уместны ли аналогии с англосаксонской колонизацией Америки?



В европейской России нет и не было золотых приисков и серебряных рудников. Для экономического развития требовались драгоценные металлы, которые поступали в страну из-за границы в процессе внешней торговли, а за границей пользовались спросом русские меха. Движение русских на северо-восток происходило с периодичностью в 50 лет: за это время исчерпывались пушные ресурсы присоединённой территории – и возникала потребность в новой. Проходило полвека – и делался следующий шаг в северо-восточном направлении. Так постепенно к середине XV века дело дошло и до Урала.



На дне Пермского моря были обнаружены многометровые толщи разного рода солей, а поваренная соль являлась стратегическим товаром: дешёвый и приемлемый консервант в эпоху отсутствия холодильников.



Русские населённые пункты на Урале возникали на большом расстоянии друг от друга – до нескольких дней пути. Русские зачастую селились на местах покинутых поселений местных жителей – коми, а их поселения располагались отнюдь не случайно: крупнейшие их городища, как правило, возникали на транспортных узлах – в соответствии с так называемой сетью рек. Не стоит думать, что наши предки были беспомощны. Они прекрасно ориентировались в пространстве и достаточно быстро передвигались. Русская колонизация – будь то север, Урал, Сибирь – осуществлялась ещё в исторических рамках феодализма, наше государство нуждалось в налогоплательщиках, поэтому было заинтересовано не в сокращении населения, а в его приумножении. Коренное население при московском режиме росло – верный признак, что колониального угнетения не было. От охотника требовали двух соболей в год – это совсем не много.



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