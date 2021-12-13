Американские джинсы изобрёл российский портной

Аргументы Недели → История 13+

13 декабря 2021, 18:51

История «синего денима», по которому в Советском Союзе страстно вздыхали даже ответственные комсомольские вожаки и «вожачки», действительно целиком связана с Россией.



До поры никому не известный еврейский мальчик Якоб Йофис родился в 1832 г. в семье благонамеренного закройщика в г. Риге – столице Лифляндского уезда Российской империи. Естественно, основное время ребенок тратил, помогая папе штопать и перешивать драные портки рижских грузчиков, разносчиков газет и трубочистов. В минуты отдыха бегал главе семейства за пивом и копченой салакой.



Скорее всего, это занятие стало бы главным делом в жизни маленького Якоба, если от иностранных матросов он не узнал бы о такой стране как Америка. Рассказы о ней были столь красочны и заманчивы, что Якоб Йофис, уже понимавший, что латки на чужих прорехах больших денег ему не принесут, решил-таки свалить в эти самые Штаты, что и сделал в свои 22 года. Так в 1854 г. вчерашний россиянин из г. Риги ступил на заманчивые улицы солнечного Сан-Франциско.



Сняв за копейки какую-то халупу и официально сменив в полиции инициалы на Джекоба Дэвиса, новобранец принялся за то, чему успел научиться в Риге, т.е. портняжничать. Вскоре он понял, что и в Америке эта профессия в чистом виде в круг Вандербильда и Рокфеллера ему дорогу не откроет. Надо было выдумать что-то оригинальное. Но что? Помог случай. Как-то, болтаясь по улицам Сан-Франциско, новоиспеченный янки Джэк Дэвис забрел в трикотажный магазинчик Levi Strauss, которым уже пару лет владел приехавший ранее из Германии и более старший Лейба Штраус. Они разговорились, в ходе беседы Джэк Дэвис обратил внимание на рулоны незнакомой синей ткани, которые в изобилии лежали на полках. – «Слабо берут» – посетовал хозяин заведения. На ощупь материя оказалась плотной и добротной. – «Из такой можно шить неплохие комбинезоны для строителей и докеров» - смекнул Дэвис и тут же договорился с Лейбой, который на американский манер тоже сменил имя и фамилию на Леви Страусса, о поставке именно этой ткани в его ателье. Собеседники, сразу понравившиеся друг другу, тут же ударили по рукам Они и сами тогда не понимали, что только что, у этого затертого прилавка галантерейной лавки заложили фундамент будущей мировой текстильной империи…



Джэкоб Дэвис взялся за дело активно и старательно: из нового материала стал шить не только прочные комбинезоны, но и портки для ковбоев, которые те быстро оценили. Дэвис в тысячный раз рассматривал свою продукцию: надежные и прочные синие брюки. И случилось чудо: мастер вдруг обратил внимание на то, что в том месте, где карманы крепятся к основному материалу, прошивка недостаточна прочна: то есть именно карманы были самой ненадежной деталью в новой продукции, а ведь именно на них возлагалась главная функция самих брюк… Надо было что-то делать, но что? И тут уроженца далекой Риги осенило: нужна дополнительная фурнитура, желательно металлическая! Например, медные заклепки, которые по какому-то случаю валялись в мастерской. Дэвис тут же отпорол уже пришитые карманы в почти готовых брюках и вместо ниток наглухо приклепал их снова на место уже с помощью заклёпок. Первая партия нового товара разлетелась мгновенно, вскоре посыпались заказы, дело пошло…



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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