Самоубийства в семье брежневского министра Щелокова

Аргументы Недели → История 13+

13 декабря 2021, 10:43

С подачи Брежнева в 1966 г. надолго бессменным главой МВД стал однокашник генсека по техникуму и работе в Днепропетровске Николай Щелоков. Кто-кто, а Леонид Ильич хорошо знал, как важны в ближайшем окружении преданные силовики… С этим назначением не прогадал не только жизнелюб Брежнев, или такой же любитель красивой жизни Щелоков: значительно во-многом выиграла и вся советская милиция.



Новый министр не будучи «ментом» по сути, был неплохим политиком и тонко чувствовал все настроения в обществе, в том числе – и в МВД, которое отныне полностью контролировал. Поэтому сразу стал проводить в его структурах кардинальные реформы. Для начала Щелоков объединил многочисленные внутренние охранные подразделения ВОХР во внутренние войска МВД с подчинением лично ему, министру. Брежневу идея с появлением, по сути новой армии, подчиненной его личному другу, а стало быть и ему самому, понравилась. Затем Щелоков, лично проехав с инспекцией по многим советским тюрьмам и лагерям, приказал обеспечить их современной канализацией, горячей водой и достойным медобслуживанием не только для сотрудников ИТУ, но и для тех, кто там отбывал сроки. Вскоре и вся система ИТУ тоже вошла в систему МВД. Империя разрасталась.

Новый министр добился существенного повышения окладов для сотрудников, настоял на стабильном снабжении нуждающихся плановым жильем и т.д. При Щелокове появился новый праздник – День милиции, который отмечается и поныне.



Освоившись с ролью большого советского чиновника, Николай Щелоков и до того не бывший схимником, своих желаний более сдерживать не стал. А зачем: министр, член ЦК КПСС, Герой Соцтруда, депутат Верховного Совета СССР – «крыша» для номенклатурной неприкосновенности уже «более чем». Но главной фишкой недосягаемости Щелокова для недоброжелателей была, конечно, его давняя личная дружба с генсеком Брежневым. Именно этот бастион был до поры неприступен и для главы КГБ Андропова. Юрий Андропов всеми силами старался отодвинуть структуры ОБХСС, подчиненные Щелокову от расследования самых крупных экономических преступлений тех лет.



Когда в 1982г. умер Брежнев и генсеком стал Андропов, жена Щелокова Светлана в кругу близких министру соратников обреченно сказала: «Теперь нам несдобровать. И вам тоже». Слова оказались пророческими: 20 декабря 1982 г. Николая Щелокова освобождают от должности главы МВД и переводят в т.н. «райскую группу» инспекторов при министре обороны. Все чиновники знают, что такие назначения имели два финала: либо тихое старческое сопение в кресле при всех регалиях и удобствах до прощального воинского салюта, либо это печальный «разгон» для последнего броска вниз, на самое социальное дно. С Щелоковым произошел как раз тот самый второй случай.



Тем временем в хозяйстве экс-министра шли глобальные проверки, которым руководил личный ставленник Андропова, чекист-генерал Федорчук . В феврале 1983г., поняв, что и в ее жизни наступает неизбежный крах, застрелилась жена министра Светлана. Сразу поползли слухи о том, что она якобы неудачно покушалась на жизнь самого Андропова, который жил по соседству с Щелоковыми в том же доме по Кутузовскому проспекту и что ее вроде как «нейтрализовали» охранники генсека, но это лишь досужие байки. Застрелилась Светлана Щелокова на втором этаже их семейной дачи из наградного пистолета мужа. 13 декабря 1984г. Щелоков, надев свой генеральский мундир с оставшимися наградами, застрелился у себя на даче из охотничьего ружья.



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