Почему советский «Буран» так быстро сложил крылья

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10 декабря 2021, 08:54 Михаил Смиренский,

Многие россияне наверное помнят гигантский летательный аппарат, выставленный в парке им. Горького: единственный прообраз американского космического «Шаттла», сделанный в СССР и даже один раз побывавший в безвоздушном пространстве. Советские газеты тогда во всю трубили об очередном «прорыве» в космос наших ученых, не подозревая, что все эти хвалебные передовицы уж не более, чем поминальный реквием помпезному «Бурану», и не только ему. Вот почему.

У вас продаётся славянский шкаф?

В 1965 г. в Париже под видом сотрудника «Машприборинторг» приступил к работе некто Владимир Ветров, бывший к тому времени на самом деле сотрудником знаменитого Первого Главного Управления (ПГУ) КГБ СССР. Новый инженер не был по образованию профессиональным разведчиком, он закончил МВТУ им. Баумана, но уже на защите диплома показал себя блестящим специалистом. Чекисты-технари из Управления «Т», контролировавшие ведущие технические ВУЗы страны, сразу обратили внимание на молодого ученого. Вскоре к Ветрову сделали профессиональный «подход» и молодой технарь-инженер стал…молодым оперативником КГБ.

После необходимого обучения на спецкурсах нового сотрудника направили в Париж. В то время во внешней политики брежневского СССР еще главенствовал амбициозный хрущевский принцип «догнать и перегнать Запад!» Высший советский ареопаг власти понимал, что задача трудно выполнима: отсутствовали необходимые высокие технологии, ещё очень слаба была научная база, не хватало специалистов, но приказ есть приказ!

Председатель Госкомиссии СССР по военно-промышленным вопросам Устинов поставил перед чекистами приватную задачу: как можно больше узнавать всё о новых западных технологиях, их промышленных новинках и сразу передавать информацию советским производственникам. Собственно, будущий министр обороны и маршал СССР Дмитрий Фёдорович Устинов пошел по тому пути, который уже начинал осваивать и соседний социалистический Китай: зачем изобретать велосипед, если на нем уже кто-то катается? У Китая это получилось…

Владимир Ветров в работу включился активно: природный авантюризм и честолюбие сначала ему помогали. Он обзаводился связями и «пошаливал» на стороне, дружил со многими технарями из французских компаний, не чурался шумных пирушек, в общем, стал для французов «своим парнем». В центральном аппарате КГБ Ветров был то же на хорошем счету.

Возвращаясь как-то с очередных посиделок, он не справился с управлением и попал в ДТП. Авария советского чекиста, да еще в пьяном виде, могла стать для него каиновой печатью в биографии, но тут пригодились его новоявленные французские друзья-собутыльники. Некто Жак Прево, которого Ветров знал как сотрудника фирмы «Томсон» и которому сразу после аварии позвонил домой, быстро решил спорные вопросы и с дорожной полицией, и с ремонтом служебного «рено» Ветрова. За ночь в какой-то автомастерской машину за деньги Прево качественно отремонтировали и уже утром она не отличалась от тех, что стояли в гараже советского торгпредства.

Довольны были оба: и Ветров, и его приятель Жак Прево. Первый – потому, что сумел избежать грандиозного скандала, второй, который на самом деле являлся сотрудником главной французской спецслужбы DST – потому, что легко смог поймать на «финансовый крючок» нужного человека.

Вскоре Ветров вернулся в Москву, где за «хорошую работу» получил даже благодарность главы КГБ. Что за ту же работу получил г-н Прево, можно лишь предполагать.

Вольница, к которой Ветров привык в Париже, уже не отпускала его, что и помешало ему в последующей командировке в 1974г. в Канаду: резидент, несколько раз застукавший подчиненного на работе «под градусом», дал сигнал в Москву. Ветрова сразу отозвали на родину. По сути, это означало конец загранкомандировкам, а стало быть – и всей карьеры, но тут в ситуацию снова вмешался случай.

Как-то на московской технической выставке Владимир Ветров столкнулся со старыми французскими друзьями, с которыми в Париже осушил не одну бутылку «Бургундского». Посидели, повспоминали, Ветров попросил кого-то из знакомых передать привет и своему «доброму ангелу» Жаку Прево. Привет был передан и услышан. Вскоре к Владимиру Ветрову профессиональный «подход» сделали уже французы. Тот кокетничать не стал и сразу согласился на сотрудничество: жить на один оклад в столице было некомфортно, а французы пообещали главный бонус аж в 40 тысяч годовых! Так бутылка «Бургундского», банальная дорожная авария и лихие бабки враз превратили коммуниста Ветрова в агента DST Ветрова-«Фэревелла».

Смело, товарищи, в лапу!

Во французском посольстве новому агенту определили связника, которого Ветров время от времени на собственной машине, не опасаясь, возил мимо столичных закрытых «ящиков», подробно комментируя пассажиру, чем там занимаются. Тот щелкал портативным «миноксом» и тщательно записывал откровения Ветрова. Когда в офисе DST прочли первые донесения советского крота Фэревелла, то поняли, что попали на «золотую жилу». Лишь за первый год работы на западную разведку Ветров передал в DST копии 3000(!) совсекретных документов, по ходу сдав «коллегам» более 500 советских нелегалов и завербованных агентов во многих странах! Французы ликовали, тем более, за эти ценнейшие сведения, коммерчески неподкованный коммунист Ветров робко попросил «премировать» его …золотыми цацками и шубкой для очередной любовницы. Французы, готовые в те дни подарить ему хоть Эйфелеву башню с дачным участком в Булонском лесу, конечно исполнили скромную просьбу советского продавца секретов.

Вскоре французы часть этих документов передали коллегам из ЦРУ, с ними ознакомился и бывший тогда вице-президентом США Джордж Буш. Тогда-то и было принято совместное решение: силами двух спецслужб продлить контакты с Ветровым-Фэревеллом, которому активно начали сливать заманчивую дезинформацию. Так в руки советских конструкторов попали «уникальные» документы с заведомо техническими неточностями об американской новинке «Шаттл». Быстро по образцу и подобию в СССР слепили «Буран», который после старта кое-как вернулся обратно, чтобы стать аттракционом в парке им. Горького: слишком сложными и дорогими оказались бы работы по устранению всех заложенных в него американцами дефектов.

Карьера Ветрова закончилась быстро и нелепо во всех смыслах. После совместной пьянки с очередной любовницей на пикнике, тот ее сильно избил и сквозь подаренную шубу пырнул ножом. Досталось и невольному свидетелю потасовки, который от ранения умер. Любовница выжила. Следствие. Суд. Приговор: 15 лет строго режима. Так бы и валил сибирский лес до освобождения секретный агент Фэревелл, если бы не очередной, уже абсолютно для него роковой случай: в московском посольстве французы обнаружили несколько замаскированных «жучков». Последовал дипломатический скандал, громкая высылка советских дипломатов из Парижа, передача компрометирующих документов в МИД СССР. Началось расследование, которое и вывело недавних коллег Ветрова по ПГУ на него самого. Новый суд и приговор: «высшая мера». 23 февраля 1985г. он был приведен в исполнение…

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