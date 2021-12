9 декабря 1968 года: день рождения компьютерной мыши

Аргументы Недели → История 13+

9 декабря 2021, 07:46 Сергей Нечаев,

Именно в этот день на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско произошло событие, которое позже окрестили «матерью всех демонстраций» (The Mother of All Demos). Американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института продемонстрировал в работе устройство для управления курсором, ставшее самым важным пользовательским приспособлением для компьютера. Это его устройство, как потом оказалось, изменило мир технологий навсегда.

Устройство Энгельбарта состояло из деревянного корпуса с двумя металлическими дисками. По сути, это был манипулятор с одной кнопкой. Изначально изобретатель планировал разместить на устройстве пять кнопок под каждый палец руки, но из-за того, что в этом случае корпус стал бы огромным, пришлось отказаться от этой идеи. Движение обеспечивалось за счет двух дисков, встроенных взаимно перпендикулярно, благодаря чему устройство могло перемещаться в четырех направлениях. Световое пятно отображалось на экране, двигаясь по нему вслед за перемещениями устройства по поверхности стола.

Позже устройство получило прозвище «мышь», потому что шнур, выходящий из его задней части, был похож на мышиный хвост.

Патент на этот гаджет Дуглас Энгельбарт, родившийся в 1925 году в Портленде (штат Орегон), получил в 1970 году.

Первым компьютером, в набор которого включалась мышь, был мини-компьютер «Xerox 8010». В 1981 году мышь фирмы «Xerox» имела три кнопки и стоила $400.

В 1983 году фирма «Apple» выпустила свою собственную мышь, стоимость которой удалось уменьшить до $25.

Дуглас Энгельбарт умер 2 июля 2013 года. Всего он имел 20 патентов (помимо мыши, он также изобрел одну из первых версий электронной почты, создал программы, положившие начало текстовым редакторам и т.д.).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости