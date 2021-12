7 декабря 1732 года в Лондоне был открыт оперный театр «Ковент-Гарден»

Аргументы Недели → История 13+

7 декабря 2021

7 декабря 1732 года в Лондоне, на месте расположенного здесь прежде парка, по инициативе актера, режиссера и импресарио Джона Рича был открыт новый оперный театр. По месту расположения театр получил название «Ковент-Гарден» (covent garden - мо​на​стыр​ский сад).



Этот театр официально называется «Ко​ро​лев​ский опер​ный дом» (Royal Opera House). Сейчас это круп​ней​ший опер​ный те​атр Велико​бри​та​нии, од​на из са​мых престиж​ных ми​ро​вых опер​ных сцен.



Современное здание театра - третье по счету расположенное на этом месте. Оно было построено в 1858 году и подверглось кардинальной реконструкции в 1990-е годы. Зал вмещает 2268 зрителей.



Ну, а первый театр был открыт в 1732 году спектаклем по комедийной пьесе Уильяма Конгрива «Путь мира» (The Way of the World). Перед спектаклем актеры торжественной процессией вошли в театр, внеся Джона Рича на руках (он руководил театром до 1761 года).



В 1734 году в «Ковент-Гардене» был поставлен первый балет – балет-пантомима «Пигмалион» со знаменитой француженкой Мари Салле в главной партии, танцевавшей, вопреки традиции, без корсета и в прозрачной одежде.



В конце 1734 года в «Ковент-Гардене» начали ставить оперы - прежде всего, сочинения Георга Фридриха Генделя, бывшего музыкальным руководителем театра.



В 1808 году «Ковент-Гарден» был полностью уничтожен пожаром. В 1817 году отреставрированный «Ковент-Гарден» перевели на газовое освещение. Потом, 5 марта 1856 года, театр сгорел во второй раз. Во время Первой мировой войны театр был реквизирован и использовался как склад. Во время Второй мировой войны в здании театра организовали танцзал.

