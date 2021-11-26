Фурор и драма «Осовиахим-1: как стратонавты покоряли стратосферу на воздушном шаре

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26 ноября 2021, 15:16 Вадим Кулинченко,

30 января 1934 года трагически погиб экипаж стратостата «Осовиахим – 1». Три аэронавта совершили по тем временам подвиг, достигнув высоты в 22 км в зимних условиях.

Руководил полётом стратосферного аэростата Федосеенко Павел Фёдорович, мой земляк, родившийся, как и я, в слободе Новая Сотня города Острогожска Воронежской губернии. В экипаж входили бортинженер А.Б. Васенко и научный сотрудник И.Д. Усыскин. Это был опытный спаянный экипаж аэронавтов, но риск полёта в зимних условиях был велик. И всё таки экипаж пошёл на это. Всё шло хорошо…

Стратостат стартовал из Москвы 30 января 1934 г. утром, быстро набирал высоту и в 11 часов 42 минуты достиг рекордной высоты в 22 км. Пробыв на этой высоте, начал спуск.

С началом спуска с аэростата сообщили, что из-за работ на борту временно прекращают связь. После этого «Сириус», позывной стратостата, больше на связь не вышел. А поздней ночью пришла телеграмма со станции Кадошкино Казанской железной дороги, что найдена гондола с тремя погибшими исследователями стратосферы.

В начале 20-го века интерес к атмосфере и стратосфере был велик, как сегодня интерес к космосу. Нижние слои атмосферы осваивали с помощью авиации, более высокие с помощью аппаратов легче воздуха – воздушных шаров, зондов и стратостатов. Аэронавтика стала развиваться с 1783 г., но особый интерес к ней возрос после первой мировой войны в связи с развитием техники. Ещё К. Э. Циолковский предсказывал, что полёты на стратостатах необходимы, так как они должны привести к переориентации на реактивную технику, а значит, откроют дорогу в Космос. Что и случилось. Естественно, развивающийся СССР не мог остаться в стороне от этого, а кроме того, это был отличный способ укрепить свой престиж в мире.

Полёты стратостатов были государственным приоритетом в освоении стратосферы. 30 сентября 1933 г. в воздух поднимался стратостат «СССР», пилотируемый аэронавтом Г.А. Прокофьевым и достиг высоты 19 км. Тогда же Г. Прокофьев сделал сенсационное заявление, что он и его экипаж готовят зимний полёт стратостата «СССР – 1». Это и побудило Павла Федосеенко подать рапорт в Центральный Совет Осовиахима с предложением осуществить полёт стратостата «Осовиахим-1» зимой.

Предложение было принято. И командир экипажа пилот-аэронавт П.Ф. Федосеенко, инженер-конструктор-аэронавт А.Б. Васенко и научный сотрудник-физик-аэронавт И. Д. Усыскин приступили к подготовке полёта, который они решили посветить 17 съезду ВКП(б), который должен был пройти в Москве.

На утреннем заседании 17 съезда ВКП(б) 31 января 1934 г. было зачитано сообщение: «30 января, между 15 час 30 мин и 17 часами дня, в Инсарском районе Мордовской области, около села Потижский Острог, в 8 км южнее станции Кадошкино Московско-Казанской железной дороги, упал стратостат «Осовиахти-1»…» Делегаты съезда почтили память погибших стратонавтов. Эта же катастрофа положила начало секретности, характерной и для начала развития космонавтики. Появился документ, который гласил: «Запретить публиковать в ТАСС и нашей прессе какие-либо данные о полётах в стратосферу, а равно о самом стратостате впредь до особого на то разрешения СНК» (РГВА форма 29). Наступила эра соревнования в освоении около земного пространства.

Расследование трагедии позволило предполагать, что она произошла вследствие целого ряда обстоятельств, как конструктивного плана, так и объективного порядка (внешняя среда). И всё-таки главное – страшные последствия трагедии (гибель людей) были в недоработке конструкции аппарата (входной люк, маневренный балласт и другое). Эта катастрофа заставила задуматься о спасательных устройствах стратостата.

Трагедия стратостата «Осовиахтм-1» не прервала исследований стратосферы с помощью аэростатов. Полёты продолжались. 22 июля 1940 г. из г. Звенигород стартовал «Осовиахим-2», правда, неудачно, но это уже другая тема.

Страна воздала почести погибшим стратонавтам, посмертно наградив всех членов экипажа орденом Ленина (тогда ещё не было звания Героя – В.К.). Второго февраля 1934 г. прахи всех трёх членов экипажа стратостата были захоронены в Кремлёвской стене. Урны в ниши ставили И.В. Сталин, В.М. Молотов и К.Е. Ворошилов. Вся Москва провожала героев в последний путь.

Подвиг стратонавтов был увековечен различными способами, начиная от выпуска марок и кончая памятниками. На месте падения гондолы стратостата «Осовиахим-1» сразу же был установлен обелиск, а в предверии 30-летия полёта «Осовиахим-1» на привокзальной площади г. Саранска (Мордовия) состоялось открытие памятника героям-стратонавтам. Во многих городах страны улицы названы именами героев, в том числе и в родном для Федосеенко городе Острогожске. В краеведческом музее Острогожска существует постоянная экспозиция посвящённая герою-земляку.

Полёт стратостата «Осовиахим-1» приблизил прорыв в Космос. Но этот прорыв отодвинул исследование атмосферы и стратосферы на второй план. А зря! Мы до их пор не разгадали загадку климата, погоды и много других земных вещей, которые зависят от ближнего воздушного окружения до 100 км высоты.

В наши дни после затишья стратостаты стали привлекать внимание не только исследователей, но и военных, а это что-то значит.

На 2019 год запланирован полёт Фёдора Конюхова на стратостате «RUSSIA» на высоте 25 км. Будим ждать результатов.

Р. S. – 2 февраля 1966 г. американский парашютист Николас Пиантонида поднялся на стратостате Strato-2 на высоту 37 643 метра;

– 14 октября 2012 г. австралийский парашютист Феликс Баумгартнер установил новый рекорд на стратостате, достигнув высоты 39 068 метров;

– 23 мая 2002 г. беспилотный стратостат BU60-1 поднимался на высоту 53 км.

Штурм стратосферы продолжается!

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