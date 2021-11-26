«Ушла за считанные минуты»: тайна гибели «Комсомольца»

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26 ноября 2021, 16:02 Вадим Кулинченко,

Фото: popmeh.ru

«Командир был уверен, как и специалисты на берегу, что пожар удастся локализовать. Предугадать развитие ситуации, никогда не встречавшейся, было, конечно, невероятно сложно. Обычно даже при тяжёлых пожарах отсек выгорает, затем, если есть необходимость, его открывают, вентилируют… Но на этот раз, видимо, температура горения стала слишком высока. Стало возгораться и то, что обычно в пожаре «не участвует».

«ГИБЕЛЬ «КОМСОМОЛЬЦА»: РЕАЛЬНОСТЬ И ДОМЫСЛЫ». (Из беседы Главнокомандующего ВМФ адмирала флота В. Чернавина с корреспондентом «Красной звезды» капитаном 1-го ранга С. Быстровым). - «Красная звезда» от 13 мая 1989 г.



Бесспорно, начало 50-х конец 80-х годов прошлого столетия – «золотая эра» отечественного подводного кораблестроения. Тогда советские конструкторские бюро и верфи не только вышли на мировой уровень в этой области, но и по многим направлениям, связанным с подводным кораблестроением. Причём, до сего дня некоторые рекорды советских подводных лодок не побиты. Например, подводная скорость (проект 661 «Анчар») и глубина погружения (проект 685 «Плавник»). Это были лодки с титановыми корпусами, были ещё серии 705 проекта – лодки истребители. Но почему вдруг после гибели АПЛ «Комсомолец» (пр. 685) от пожара в апреле 1988 года было решено отказаться от титановых корпусов?

Тайны прошлых трагедий.

Первая в мире титановая и самая скоростная атомная лодка проекта 661 (Рара – по классификации НАТО) была спущена в декабре 1968 года, хотя её проектирование началось в 1958 году. Столь значительные сроки объяснялись рядом обстоятельств: это первая подводная лодка из титанового сплава. Проектирование и строительство «К-162» сопровождалось выполнением большого объёма научных и опытно-конструкторских работ.

В апреле 1959 года был утверждён предэскизный проект. В декабре 1960 года был завершён технический проект. Всего за два с половиной года была выполнена вся творческая работа. Руководил проектом Николай Николаевич Исанин (1904 – 1990 гг.) из поколения наших талантливых конструкторов подводных лодок, о которых мы до сих пор столь мало знаем.

Но далее дело затормозилось: большая сложность проекта и новизна корпусного материала привели к тому, что закладка состоялась только в самом конце 1963 года. Дело в том, что титан, весьма перспективный, но недостаточно опробованный, оказался материалом «со сложным характером».

Команду для лодки стали формировать только в мае 1965 года, куда назначали и меня на должность командира БЧ-3 (торпедиста) – помощника командира. Уже тогда об этом «долгострое» ходили байки и не очень стремились на ней служить, да притом двойная должность, заставили меня отказаться от этого назначения. Но с тех пор у меня осталась заинтересованность титаном.

Лодку построили только в декабре 1969 года. Потом начались длительные испытания. Лишь в сентябре 1971 года АПЛ проекта 661 была направлена на боевую службу. Эта подводная лодка с обтекаемым корпусом и мощной энергетической установкой показала рекордную скорость 44,7 узла. Однако этот проект не пошёл в серию, причиной чего явилась несовершенство атомной установки. А вот титан оправдал все надежды…

Когда в 1959 году СКБ-143 предложили создать малогабаритную, одновальную комплексно-автоматизированную высокоскоростную АПЛ с минимальным экипажем, вопрос о титановом корпусе ещё не стоял. Анатолий Борисович Петров, назначенный руководителем проекта 705, имел недостаточно опыта в конструировании, и с 1963 года на этой должности его сменил Михаил Георгиевич Русанов (1909 – 1986 гг.), который корпусным материалом без колебаний избрал титан. К творческим идеям А. Петрова Русанов добавил свой опыт конструктора, в результате чего получился шедевр кораблестроения. По многим техническим показателям АПЛ проекта 705 намного опередил своё время… В зарубежных военно-морских кругах эту АПЛ называют уважительно – «голубой дельфин».

Поэтому, когда в 1970 году встал вопрос о создании многоцелевой АПЛ, Николай Андреевич Климов (1922 – 1977 гг.), назначенный главным конструктором проекта глубоководной подводной лодки типа «Плавник» (проект 685) однозначно выбрал титан.

Эта атомная подводная лодка строилась как опытная, имела титановый корпус торпедо образной формы и была одновальной. На стабилизаторах располагались двигатели и гребные винты экономического хода. Корпус снаружи покрывался резиновым анти гидролокационным слоем. Была предусмотрена всплывающая спасательная камера, рассчитанная на весь экипаж корабля, но она никого не спасла, потому что экипаж не знал основного свойства корпуса своего корабля, о чём я скажу ниже. Рабочая глубина составляла 1 000 метров, а предельная – 1 250 метров! На такой глубине лодка была неуязвима для противолодочных сил и средств.

В 1977 году умер Н.А. Климов и проект доводил Ю.Н. Кормилицын.

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 685, получившая название «Комсомолец», предназначалась для действий против подводных лодок, авианосных соединений и для других операций. Лодка действительно была уникальной и ей принадлежит рекорд глубины для подводных лодок. Но из-за обширного пожара в апреле 1988 года лодка из надводного положения затонула в Норвежском море. Небывалый случай, чтобы подводная лодка, всплыв в надводное положение, тут же затонула. Почему?

В своё время я вплотную занимался этой трагедией – писал статьи, посещал конференции и презентации книг. Я был не согласен с выводами, где основная вина возлагалась на экипаж. В то время мой товарищ, бывший механик АПЛ, который работал в кораблестроительном институте, как-то обронил фразу, что титан горит при температуре +600 градусов. Я при всякой возможности пытался получить подтверждение этого от компетентных людей, но, Увы! – все мои попытки разбивались о молчание или мычание.

И вот, в подаренной мне книге конструктора подводных лодок, профессора Ю.С. Крючкова «Подводные лодки и их создатели» (1900 – 2000 гг.) с подзаголовком «Драмы людей, кораблей и идей» (Книга издана в г. Николаев (Украина) тиражом всего 120 экземпляров), я нашёл фразу, относящуюся к титановым кораблям, где наряду с тем, что «Титановые корабли были в три раза дороже стальных АПЛ. Это были действительно «золотые рыбки», были и другие характеристики титана.

Сам Юрий Семёнович Крючков в своей книге обходит драму АПЛ «Комсомолец» стороной. Но его откровения относительно титана подтверждают мою версию – «В горящем, загерметизированном отсеке прогорел корпус, отсек мгновенно заполнился, и субмарина рухнула в глубину!»

Оказывается, титан горит в воде (стр. 127) – «… он (титан) был склонен к трещинообразованию, хладноломкости и т.п. К тому же, он хорошо горит в воде». (Ю.С.К.)

Тогда логично предположить, что об этом свойстве титана не был информирован экипаж, и вёл борьбу за живучесть АПЛ традиционными способами. А температура в горящих загерметизированных отсеках достигает тысяч градусов. Вода была не помеха, и загорелся прочный корпус… Дальше мы знаем!!! Так кто же виноват в этом случае? Экипаж, наука, завод или весь, тогда могущественный, ВПК? К сожалению, всё списали на экипаж.

И ещё, что заставляет задуматься – после гибели «Комсомольца» было принято решение прекратить проектирование и строительство титановых подводных лодок. А ведь это направление считалось перспективным.

И в той же книге Ю.С. Крючкова, мы читаем, что «Вызванный гибелью «Комсомольца» отказ от применения в будущем титана продержался в России недолго, и в новых проектах опять предлагается делать подводные лодки из титановых сплавов, что позволяет облегчить их корпуса, и за этот счёт увеличить количество разнообразного вооружения».

Возможно ли, что к 20-летию гибели АПЛ «Комсомолец», мы, наконец, услышим из официальных источников всю правду о трагедии в Норвежском море 7 апреля 1988 года? Что вызывает сомнения. Ведь происшедшая позже через 12 лет, 12 августа 2000 года, трагедия АПЛ «Курск» при более внятных обстоятельствах по воле политиков осталась тайной. Тайну «Комсомольца» действительно хранят глубины, тайну «Курска» похоронили люди.

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