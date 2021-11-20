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20 ноября 1945 года: Нюрнбергское возмездие

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20 ноября 1945 года: Нюрнбергское возмездие
Фото: greelane.com

Первый раз требование о привлечении к международному трибуналу гитлеровцев и их сообщников было высказано в заявлении советского правительства от 14 октября 1942 года. Затем очень подробно эта тема обсуждалась в феврале 1945 года - на встрече «Большой тройки» в Ялте.

И вот 29 августа 1945 года был опубликован список подсудимых: главных идеологов нацизма, политиков и военных.

Международный процесс над главными военными преступниками, ставший, по сути, судом народов над нацизмом, начался в 10 часов утра 20 ноября 1945 года в Нюрнберге – в том самом баварском городе, где в 1927 году собрался первый съезд нацистской партии.

Международный военный трибунал был сформирован из представителей четырех великих держав: каждая из сторон имела по одному члену и одному заместителю. От СССР это были заместитель председателя Верховного суда генерал-майор юстиции И.Т. Никитченко и полковник юстиции А.Ф. Волчков.

Также были выбраны главные обвинители, их заместители и помощники. От СССР это были прокурор УССР Р.А. Руденко, заместителем которого стал Ю.В. Покровский.

1 октября 1946 года трибунал вынес свой приговор: к смертной казни через повешение были приговорены Герман Геринг, Вильгельм Кейтель, Альфред Йодль, Эрнст Кальтенбруннер, Иоахим фон Риббентроп, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Фриц Заукель, Артур Зейсс-Инкварт и Мартин Борман (заочно). К пожизненному заключению были приговорены Рудольф Гесс, Вальтер Функ и Эрих Редер; к 20 годам тюремного заключения - Бальдур фон Ширах и Альберт Шпеер; к 15 годам - Константин фон Нейрат; к 10 годам - Карл Дёниц.

И что очень важно, около 80% немцев тогда посчитало Нюрнбергский процесс справедливым, а виновность подсудимых – неоспоримой.

Смертные приговоры были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в спортзале Нюрнбергской тюрьмы.

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