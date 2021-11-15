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В битве за «второй Сталинград» были использованы новые военные стратегии

, 10:32

В битве за «второй Сталинград» были использованы новые военные стратегии

Битва за Воронеж, которую называли «вторым Сталинградом», во многих отношениях была  переломным этапом Великой Отечественной войны. Стойкость защитников города не позволила немцам атаковать Сталинград со второго – северо-западного направления, что способствовало победе в битве на Волге. При этом у Воронежа советскими войсками были использованы новые стратегии. В частности впервые в истории Красной Армии было отработано применение танковой армии.  

6 июля 1942 года в районе Воронежа боевые действия начала одна из двух недавно сформированных советских танковых армий – 5-я армия, которой командовал генерал-майор Лизюков. Генеральным штабом ему была поставлена задача атаковать с севера движущуюся к Воронежу немецкую 4-ю танковую армию и, разгромив её ударную группу, пробиться к городу, чтобы предотвратить его захват.

Управление такими крупными танковыми частями в Красной Армии ещё не было отработано, поэтому советскому командованию не удалось избежать ошибок при стратегическом планировании действий армии Лизюкова.  

Нужно сразу отметить, что находившаяся в районе Ельца 5-я армия была отправлена Генеральным штабом в наступление, несмотря на то, что она ещё не была до конца собрана. Генерал Лизюков вынужден был вводить армию в бой по частям – и это при том, что ей противостоял противник, превосходящий её по силе.

6 июля только один корпус армии Лизюкова – 7-й, успел выйти в полосу наступления. В тот же день, в 50 километрах к северу от Воронежа 7-й корпус атаковал 9-ю немецкую танковую дивизию из армии Гота. Генерал Лизюков лично повёл корпус в наступление на своём танке. Не выдержав накала боя, немецкая дивизия отошла за реку.

Несмотря на то, что в боях 6-12 июля армия Лизюкова сделала всё, что было возможно при имевшемся соотношении сил, Верховный Главнокомандующий принял решение её расформировать. Генерал Лизюков был понижен в должности до командира корпуса. Но  вскоре Сталин начал склоняться к положительной оценке действий 5-й армии. На одном из совещаний Верховный сказал, что она сумела сковать большие силы противника, не дав возможность усилить ими штурмующую Воронеж группировку.

Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».

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