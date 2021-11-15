В битве за «второй Сталинград» были использованы новые военные стратегии

Аргументы Недели → История 13+

15 ноября 2021, 10:32

Битва за Воронеж, которую называли «вторым Сталинградом», во многих отношениях была переломным этапом Великой Отечественной войны. Стойкость защитников города не позволила немцам атаковать Сталинград со второго – северо-западного направления, что способствовало победе в битве на Волге. При этом у Воронежа советскими войсками были использованы новые стратегии. В частности впервые в истории Красной Армии было отработано применение танковой армии.



6 июля 1942 года в районе Воронежа боевые действия начала одна из двух недавно сформированных советских танковых армий – 5-я армия, которой командовал генерал-майор Лизюков. Генеральным штабом ему была поставлена задача атаковать с севера движущуюся к Воронежу немецкую 4-ю танковую армию и, разгромив её ударную группу, пробиться к городу, чтобы предотвратить его захват.



Управление такими крупными танковыми частями в Красной Армии ещё не было отработано, поэтому советскому командованию не удалось избежать ошибок при стратегическом планировании действий армии Лизюкова.



Нужно сразу отметить, что находившаяся в районе Ельца 5-я армия была отправлена Генеральным штабом в наступление, несмотря на то, что она ещё не была до конца собрана. Генерал Лизюков вынужден был вводить армию в бой по частям – и это при том, что ей противостоял противник, превосходящий её по силе.



6 июля только один корпус армии Лизюкова – 7-й, успел выйти в полосу наступления. В тот же день, в 50 километрах к северу от Воронежа 7-й корпус атаковал 9-ю немецкую танковую дивизию из армии Гота. Генерал Лизюков лично повёл корпус в наступление на своём танке. Не выдержав накала боя, немецкая дивизия отошла за реку.



Несмотря на то, что в боях 6-12 июля армия Лизюкова сделала всё, что было возможно при имевшемся соотношении сил, Верховный Главнокомандующий принял решение её расформировать. Генерал Лизюков был понижен в должности до командира корпуса. Но вскоре Сталин начал склоняться к положительной оценке действий 5-й армии. На одном из совещаний Верховный сказал, что она сумела сковать большие силы противника, не дав возможность усилить ими штурмующую Воронеж группировку.



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