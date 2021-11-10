За год до «Прохоровки»: масштабное танковое сражение в ходе «неизвестной» Воронежской битвы

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10 ноября 2021, 12:09 Олег Грищенко,

Битва за Воронеж, которую называли «вторым Сталинградом», во многих отношениях была переломным этапом Великой Отечественной войны. Стойкость защитников города не позволила немцам атаковать Сталинград со второго – северо-западного направления, что способствовало победе в битве на Волге. При этом у Воронежа советскими войсками были использованы новые стратегии. В частности впервые в истории Красной Армии было отработано применение танковой армии.

6 июля 1942 года в районе Воронежа боевые действия начала одна из двух недавно сформированных советских танковых армий – 5-я армия, которой командовал генерал-майор Лизюков. Генеральным штабом ему была поставлена задача атаковать с севера движущуюся к Воронежу немецкую 4-ю танковую армию и, разгромив её ударную группу, пробиться к городу, чтобы предотвратить его захват.

Управление такими крупными танковыми частями в Красной Армии ещё не было отработано, поэтому советскому командованию не удалось избежать ошибок при стратегическом планировании действий армии Лизюкова.

Нужно сразу отметить, что находившаяся в районе Ельца 5-я армия была отправлена Генеральным штабом в наступление, несмотря на то, что она ещё не была до конца собрана. Генерал Лизюков вынужден был вводить армию в бой по частям – и это при том, что ей противостоял противник, превосходящий её по силе. Ведь в 4-й армии генерал-полковника Гота было три танковые дивизии, каждая из которых по количеству танков была сравнима с советским корпусом; кроме того в 4-й армии было две имевшие танковые батальоны моторизованные дивизии, а также две пехотные дивизии. К тому же, оперативную поддержку 4-й армии осуществляла сильнейшая немецкая 2-я полевая армия. А в состав армии Лизюкова, кроме трёх танковых корпусов, входила лишь одна стрелковая дивизия.

У высшего советского командования не было тогда иной возможности отвлечь часть армейской группы, наступавшей на Воронеж. Но в результате такого решения успех наступления 5-й армии мог быть обеспечен лишь за счёт мужества и стойкости танкистов.

6 июля только один корпус армии Лизюкова – 7-й, успел выйти в полосу наступления. В тот же день, в 50 километрах к северу от Воронежа 7-й корпус атаковал 9-ю немецкую танковую дивизию из армии Гота. Генерал Лизюков лично повёл корпус в наступление на своём танке.

У реки Кобылья Снова две стальные армады завязали встречный бой. В течение дня несколько десятков танков с обеих сторон было сожжено. Людей, выскакивавших из горящих машин, танкисты противника расстреливали из пулемётов и давили гусеницами. Три вражеские машины подбил экипаж генерала Лизюкова; затем его танк был повреждён.

Не выдержав накала боя, немецкая дивизия отошла за реку.

На следующий день к советскому 7-му корпусу присоединился 11-й. Но одновременно к 9-й дивизии противника подошла 11-я танковая дивизия, а также 377-я пехотная.

Объединившие усилия два советских корпуса снова сдвинули немецкие войска – теперь к находившимся южнее рекам: Сухая Верейка и Большая Верейка. Но пробиться к Землянску и, далее, к Воронежу корпусам не удалось, так как по берегам этих рек немецкая 377-я пехотная дивизия успела оборудовать противотанковый рубеж.

8-9 июля интенсивность танкового сражения нарастала. К немцам подходили новые подкрепления – в том числе прибыла имевшая сильную артиллерию 340-я пехотная дивизия. Советская 5-я танковая армия несла тяжелейшие потери. Однако из Москвы шли директивы продолжать атаки.

Утром 10 июля уже все три танковых корпуса 5-й танковой армии пошли в наступление в направлении Землянска. Советские танкисты действовали, совершенно позабыв о страхе. В 11-м корпусе погиб возглавивший атаку командир 53-й танковой бригады подполковник Хантимиров. В селе Никандровка экипажи подбитых танков присоединялись в мотопехоте и шли в атаку с личным оружием. Было захвачено несколько опорных пунктов противника, немцы были отброшены на 12 километров.

Но вечером 10 июля генерал Лизюков получил шифротелеграмму Сталина, текст которой не сулил командующему ничего хорошего: «Прошу дать объяснение, почему не выполнен приказ начальника Генштаба, а затем и командующего фронтом о занятии района Землянска в известный вам срок!»

11 июля советские атаки продолжились, не приведя к результату. А 12-го немецкие танковые дивизии, получившие новые подкрепления, сами атаковали армию Лизюкова, сразу с трёх направлений. В этот день сгорели десятки советских и немецких танков. Корпуса 5-й армии были сбиты с позиций. В бою погиб командир 19-й отдельной танковой бригады полковник Калихович, который с небольшим отрядом прикрыл отход своей бригады.

5-я армия отошла недалеко и укрепилась на новом рубеже. Но было уже ясно, что прорваться к Воронежу она не сможет.

Несмотря на то, что в боях 6-12 июля армия Лизюкова сделала всё, что было возможно при имевшемся соотношении сил, Верховный Главнокомандующий принял решение её расформировать. Генерал Лизюков был понижен в должности до командира корпуса.

Но вскоре Сталин начал склоняться к положительной оценке действий 5-й армии. На одном из совещаний Верховный сказал, что она сумела сковать большие силы противника, не дав возможность усилить ими штурмующую Воронеж группировку.

На примере действий армии Лизюкова Генеральный штаб получил представление о том, какие меры нужно срочно принять для усиления танковых армий. В первую очередь это касалось создания в рамках каждой из них более мощной артиллерийской составляющей, с упором на контрбатарейную борьбу. Также подвергся пересмотру порядок ввода в бой танковых армий, которые и при прорыве обороны противника, и при встречном сражении должны были теперь действовать, лишь предварительно сконцентрировав все силы.

А бывший командующий 5-й армии продолжил бесстрашно сражаться с врагом. 23 июля его танк был подбит. В результате попадания вражеского снаряда сразу погибли двое членов экипажа, а один был тяжело ранен. У самого же генерала Лизюкова на этот раз удачи хватило лишь на то, чтобы не погибнуть в своём танке. Едва славный генерал ступил на землю, разорвавшийся рядом снаряд оборвал его жизнь.



*В статье использован материал, взятый из моего исторического романа «Город на крови» – о Воронежской битве 1942-43 гг.

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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