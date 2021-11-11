ФСБ рассекретила документы о подготовке Японией войны, в том числе бактериологической, против СССР

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11 ноября 2021, 13:07 Источник: Коммерсантъ

Здание ФСБ, Konstantin Kokoshkin /globallook.com

ФСБ рассекретила протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных, арестованных в августе 1945 года «Смершем». Из документов следует, что в 1941 году Япония планировала начать войну против СССР.

План предусматривал захват Дальнего Востока и части территории Сибири до Байкала. Протоколы опубликованы на сайте ФСБ. Все они входили в так называемую «Особую папку» советской военной контрразведки «Смерш» ("Смерть шпионам!"), что подразумевало высшую степень секретности.

В августе 1945 года были арестованы шесть высокопоставленных военных чинов Японии. В протоколах их допросов говорится: «Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году, по сговору с германским правительством, японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский генеральный штаб, аналогично плану «Барбаросса», разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название «Кан-току-эн», что в переводе означает «особые маневры Квантунской армии». Особым разделом «Кан-току-эн», как показал Асада, предусматривалось с началом войны Японии против Советского Союза проведение в широком масштабе террора и диверсий, в том числе бактериологической, в расположении войск Красной Армии».

В деле имеются показания полковника Асады: «Я преподавал в школе организацию диверсионных актов и бактериологических диверсий на территории СССР, рекомендуя обучавшимся заражать в тылу советских войск питьевые источники и склады питания бактериями чумы, тифа и сапа, разъясняя при этом, что указанные средства могут вызвать эпидемию и большую смертность среди советских людей».

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