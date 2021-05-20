Главным японским преступником, который не раскаялся, всегда будет оставаться император Хирохито

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20 мая 2021, 21:09 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: REUTERS; На фото: Император Хирохито

Император Сёва (или Хирохито) – самый известный и могущественный правитель Японии, который сохранял свою власть в течение почти что 62-двух лет.

Его вполне можно поставить наравне с Францем Иосифом, австрийским кайзером, который пережил Итальянские войны 1848-го, восстание Гарибальди и Первую Мировую войну. Сёва считается 124-м по списку монархом в Стране Восходящего Солнца. К власти он пришёл в 1926 году, а закончил своё правление в 1989-м. При его царствовании Японии пережила самый тяжёлый и мрачный период в своей истории. Хирохито был одним из тех, кто позволил японской армии творить настоящий кошмар. Он активно поддерживал Гитлера и Муссолини во Второй Мировой войне. Самым жутким в истории власти Хирохито было вторжение Японии в Китай, Корею и Юго-Восточную Азию. «Божественный» император пытался прославиться, как древние завоеватели, вроде того же Хидаёси. Но в отличии от нацистских преступников, Хирохито так и не предстал перед всеобщим трибуналом.

Согласно данным историков, на период от 1921 до 1944 годов в Японии произошло не менее 64 внутренних инцидентов. Правые политические силы применяли все имеющиеся средства, чтобы завоевать доверие верховной власти. Они использовали все методы, вплоть до убийства. С 1932 года военные стали обладать практически всей полнотой власти в Японии. Они убедили императора начать Вторую Японо-китайскую войну, а затем вступить во Вторую Мировую. Впрочем, Хирохито не сопротивлялся. Со всей своей «божественной» властью, он мог бы с лёгкостью положить конец военному расширению Японии и добиться мирного взаимодействия с другими странами. Однако он этого так и не сделал. Более того, он совершенно закрывал глаза на преступления его солдат. Не стоит забывать, что китайцы до сих пор не могут простить своим островным соседям Нанкинскую резню. Японцы же так и не признали факт геноцида, устроенного против китайского мирного населения на период оккупации Поднебесной.

С вступлением во Вторую Мировую Хирохито действовал как настоящий патриот своей страны. Япония – превыше всего. И этот постулат знали все офицеры. Только очень часто под этими словами военные преступники творили свои безнаказанные действия. Например, пленных американцев, советских солдат или китайцев безжалостно убивали в концлагерях. Японские военные доходили до массовых казней мирных жителей и безоружных людей. Они не церемонились ни с врачами, ни с журналистами. Даже само словосочетания «права человека» были ничем для японских военнослужащих, особенно для тех, кто представлял императорскую элиту. Хирохито знал обо всех творящихся преступлениях, но так и не позаботился о том, чтобы их остановить. При его руководстве, в высших эшелонах доходили до инициации экспериментов над живыми людьми. Японские медики и учёные испытывали новейшее оружие на безоружных пленных. Император об этом знал так же, как и обо всех других зверствах.

Хирохито уступил победителям Второй Мировой лишь потому, что понял неизбежность поражения. Япония выигрывала бои лишь только в начале войны. Позднее американцы и советские войска устроили серьёзные контратаки. Финальной точкой стало применение первого ядерного оружия на островах Империи. Хирохито не признал себя виновным в преступлениях против человечества. Он сдался только из-за страха потерять власть. Однако после окончания Второй Мировой, ему всё же пришлось отказаться от своей «божественности». Хирохито избежал заслуженного суда и оставался на троне вплоть до конца ХХ века. Но при этом, он уже не являлся абсолютным властителем Японии. Титул монарха был изменён с «повелителя империи» до «конституционного правителя».

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