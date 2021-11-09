Как простой кашевар Иван Середа стал героем Советского Союза

Аргументы Недели → История 13+

9 ноября 2021, 17:36

История про Ивана Павловича не вымышленная. Размахивая топором, он без страха выскочил на немецкий танк и захватил в плен весь его экипаж. А потом принялся доваривать кашу. За свои подвиги повар получил звание Героя Советского Союза.



С детства полюбив не только вкусную еду, но и готовку, Иван поступил в Донецкий пищевой техникум, закончив который получил специальность повара. В армии, куда его призвали в 1939 году, Иван Середа, естественно, тоже стал кашеварить. Так что к началу Великой Отечественной войны он уже вполне освоился со спецификой работы полевой кухни. Правда, молодой человек всеми силами рвался на передовую, но ему объяснили, что его главный и почётный долг – кормить бойцов, своих сослуживцев.



Тяжело пришлось и 91-му танковому полку (46-я танковая дивизия 21-го механизированного корпуса Северо-Западного фронта), где Иван служил поваром. Полк в то время находился под Двинском, который сегодня известен как латвийский Даугавпилс. Как-то в начале августа 41-го года Иван Середа, расположившись со своей полевой кухней в лощине возле небольшого лесочка, готовил обед для однополчан. Всем, кроме повара, приказали выдвинуться на передовую на подмогу, чтобы не допустить окружения немцами наших войск. Так что кашеварить наш герой остался в одиночестве. Очень волновался за своих товарищей и надеялся хотя бы вкусным обедом скрасить им тяжёлые минуты боя. Однако, передовая нежданно-негаданно «пришла» к нему самому.



Послышался шум двигателей. В нескольких сотнях метров от полевой кухни Иван увидел два фашистских танка. Оказалось, экипажи этих танков из 10-го танкового корпуса 8-й танковой дивизии генерал-майора Эриха Бранденберга получили приказ обойти с тыла батальон, в котором служил наш повар. Предполагалось, что этот маневр вызовет панику и поможет разгромить непокорных. Только вот никак не ожидали фрицы, что им придётся встретиться с отважным советским кашеваром.



Иван распряг лошадей и отвел их в лес, а сам решил спрятаться за кухней, раздумывая тем временем, как подать знак своим. Но экипаж одного из танков решил подъехать к полевой кухне, видимо унюхав витающие вокруг ароматы. Из люка высунулась рыжая голова фрица. О том, что руководило дальнейшими действиями кашевара, можно только догадываться. Куда-то делся страх перед бронированным чудовищем, и Иван, перебегая от дерева к дереву, с винтовкой на плече бросился навстречу танку, размахивая топором. Рыжая голова тут же вновь скрылась в люке. Немцы начали стрелять из пулемёта, но не успели – отважный повар уже запрыгнул на танк. Несколькими ударами топора Иван погнул пулемёт, а смотровые щели накрыл своим халатом, разорвав его на куски.



Наш герой стал изо всех сил молотить по броне танка. «Хенде хох, гансики!» «Налетай ребята, окружай, круши фрицев!» - это уже красноармейцам, которых на самом деле рядом не было. Фашисты решили сдаться – у них даже в мыслях не было, что русский солдат на самом деле в одиночку решился на такое безрассудное, казалось бы, действие.



Словом, через несколько минут поднялась крышка люка, откуда высунулись сначала две поднятые руки, а потом и голова первого члена танкового экипажа. За ним последовало ещё трое. Иван Середа, держа фрицев под прицелом своей винтовки, велел связать друг другу руки.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости