Вопрос о происхождении фигурок Акамбаро до сих пор остаётся неразрешенным

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3 ноября 2021, 17:39 Александр Крохмаль, Журналист

Некоторые неуместные артефакты – это, как правило, изделия или какие-нибудь статуэтки, поддающиеся сомнению со стороны мировых учёных. Обычно такие «безделушки» представляют собой обычную подделку. Однако есть и такие изделия, которые в прямом смысле ставят науку в ступор. Наверняка многие слышали про таинственные Камни Ики, которые изображали древние карты с мифическими материками или охоту людей на динозавров. Эти Камни до сих пор толком не изучены. Современная наука попросту замалчивает их происхождение. Но было и ещё кое-что, что можно причислить к подобным артефактам. Речь идёт о загадочных фигурках Акамбаро. Причём в научном мире они официально признаны подделкой 20-го века. При этом же задаётся вопрос – а достаточно ли точными были проведённые исследования?!

Впервые фигурки были обнаружены Вальдерамом Юльсрудом, немецким иммигрантом, увлекающимся археологией и древними цивилизациями. По его утверждению, в 1945 году он случайно нашёл несколько обтёсанных камней, включая фрагменты керамики и несколько статуэток, неподалёку от горы эль Торо. Всё случилось на территории Мексики в районе города Акамбаро. Ещё ранее, в 20-х годах он участвовал в раскопках древнейшей мезоамериканской культуры Чупикуаро. Место раскопок находилось совсем неподалёку от того места, где ранее был Юльсруд. Соответственно, учёный и сделал предположения, что найденные артефакты могут относиться как раз-таки к этой культуре. Дальнейшие поиски и раскопки местных жителей позволили составить неплохую коллекцию этих таинственных предметов.

В результате исследований было выяснено, что многие из этих фигурок отображают давно вымерших животных и даже динозавров. После этого Юльсруд засомневался в древнейшем происхождении этих фигурок. Позднее прошли сведения об обнаружении других похожих изделий. Они так же были найдены в Мексике, на другой окраине города Акамбаро. Общее количество подобных предметов оценивается до 37 000, что само по себе – огромное число. Стоит отметить, что общей чертой всех найденных статуэток является точно запечатленная пластика движения. Большая часть экспонатов представляет собой изображения людей, причём разных: от европеоидов до полинезийцев. Среди фигурок попадаются также динозавры и вымершие звери периода плейстоцена.

Впоследствии, эксперты заявили о современном происхождении таинственных изделий Акамбаро. Такой вывод был сделан археологом Чарльзом Ди Песо. Он сообщил, что поверхности фигурок были почти новыми и не имели черт, характерных для глиняных предметов. Также на поверхностях не было ни одного повреждения. При этом, первые попытки анализа изделий Акамбаро показывали их древний возраст. Первые исследования выявили, что фигурки существовали аж с 2500 года до нашей эры. Позднее эти данные были признаны ошибочными. Всему виной – наличия факта обжигания статуэток, причём обожжены они были при температуре не менее 400 градусов. Более корректный анализ показал, что фигуркам не более 30 лет «от роду». Однако, сторонники палеоконтактов продолжают настаивать на недостаточности информации.

Приверженцы теории о древнем происхождении фигурок заявляют, что все эти изделия прошли открытый обжиг. Для этого необходимо большое количество древесины. Если посмотреть на регион Акамбаро, то дерево в этих местах – весьма ценный материал. К тому же известно, что в момент своего появления эти фигурки продавались. Их цена не превышала 10 американских центов. Получается, что это никак не окупало затраты на изделия. Также утверждается, что коллекция Юльсруда включает большое количество каменных статуэток, и все они, при этом, несут следы эрозии. В этом случае фигурки не могут поддаваться подделке. Да и кому же понадобилось «настрогать» такой объёмный материал в ХХ столетии, выдать за индейские артефакты и просто-напросто оставить у какой-то далёкой горы? Человек в здравом уме и без «особой справки» никогда бы не решился на такое.

Получается, что артефакты Акамбаро не могут считаться подделкой, и одновременно не могут считаться точным доказательством существования динозавров в древние времена. Поэтому их и относят к группе неуместных артефактов, то есть изделий, которые ставят науку в ступор и вносят хаос в современную теорию о происхождении мира.

Это интересно:

Учёные часто говорят, что древние индейцы никак не могли знать о динозаврах и доисторических существах, потому что они не знали археологии. Однако все они забывают, что у тех же индейцев существовали божества, очень похожие как раз на тех самых необычных созданий из палеонтологии. Например, один из главных богов пантеона Ацтекской империи зовёт себя Кетцалькоатлем. Он представлял необъятную и огромную «птицеподобную змею». Индейцы так и называли его - «Пернатым змеем». В их мифологии он олицетворяет плодородие земли и часто изображается гигантом, парящим в небесах. Изображения этих загадочных птицеподобных змей можно увидеть почти в каждом ацтекском храме. Стоит отметить, что это создание уж очень сильно напоминает могучего Археоптерикса, существование которого было доказано палеонтологами. Впрочем, и Кетцалькоатль был вскоре обнаружен в результате археологических раскопок. Это тоже один из летающих динозавров (птериксов), пожалуй, самый сильный из всей их породы. Совпадение ли это или простая случайность? Вот верный вопрос.

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