Сохранение СССР сделало бы россиян беднее

Аргументы Недели → История 13+

3 ноября 2021, 12:01

6 ноября исполняется 30 лет, как Ельцин последним из руководителей республик СССР запретил в стране коммунистическую партию. Хребет, связывающий Советский Союз, был сломан. И страна рассыпалась.



Говоря о распаде СССР, необходимо отделять системные вещи от ситуативных. Краеугольным камнем была экономика, которая нуждалась в трансформации. А искажённая структура этой экономики исключала безболезненный переход. Системной вещью были «горячие точки» – межнациональные конфликты, спровоцированные изменением границ республик в советские времена. Невозможно было избежать и появления «бандитских крыш» в отсутствие адекватных судов и законов, поскольку рыночной экономике необходимы хоть какие-то гарантии соблюдения прав.



В то же время многое определял случай. Если бы Горбачёв не увлёкся гласностью, а сосредоточился на экономических реформах, страна могла бы не оказаться к концу 1991 г. на грани голода, и ей не потребовались бы «шоковые реформы» правительства Гайдара.



Хотя Горбачёв не форсирует экономические реформы, консервативная верхушка КПСС им недовольна и готовится сместить со всех постов. Генсеку приходится искать поддержку в регионах. Он готовит новый Союзный договор, по которому повышаются и самостоятельность республик, и статус некоторых автономий: Татарстан, Башкирия, Якутия и другие субъекты РСФСР становятся «союзными». Но право выхода из СССР они теряют. Россия теряет больше половины территории. Правда, за несколько дней до подписания Союзного договора случился путч, после которого распад империи стал необратимым.



Под шумок о независимости от СССР объявили не только прибалты, но и Белоруссия. Ещё до окончания путча 12 государств признали суверенитет трёх Прибалтийских республик, а Литву уже в сентябре приняли в ООН. Теперь Союз обречён: чтобы оформить развод, лидеры России и Белоруссии Ельцин и Шушкевич ждут лишь избрания Леонида Кравчука президентом Украины.



Киев настолько торопится, что 5 декабря 1991 г. Верховный совет Украины денонсирует Договор об образовании Союза ССР от 30 декабря 1922 года. А ведь Украина входила в Советский Союз без половины своей территории: без Харькова, Одессы, Донецка, Львова и уж тем более без Крыма. При желании можно трактовать этот шаг как повод требовать возвращения этих земель под скипетр Москвы, но в Беловежской Пуще стороны так спешат, что договариваются по принципу «где чьё было, там оно и осталось». Даже судьбу Черноморского флота толком не прописали, создав «задел» для будущих разборок. Но юридический нюанс остался до сих пор. И он явно скоро «выстрелит».



При сохранении СССР, плач по которому подогревают власти, добыча нефти на душу населения в год сегодня была бы примерно на 40% ниже, чем в границах современной России. Чем больше территорий сохранилось бы под контролем Москвы, тем дороже обходилась бы вертикаль, тем меньше были бы подушевые доходы в стране и тем острее социальные проблемы. Но сам распад СССР не имел «дорожной карты», и тут всё могло быть как угодно. Даже с учётом Чечни мы удачно проскочили эту развилку. Хотя и вряд ли навсегда.



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