Зачем Россия отдала «пьяные деньги» в частные руки

Аргументы Недели → История 13+

1 ноября 2021, 18:52

Будущий царь всея Руси Иван Грозный еще во младенчестве понял, что и медовуха, и брага, и прочие хмельные напитки, коими с утра до вечера лакомились у него на глазах старшие товарищи, при умелом их применении могут наполнять государству казну звонкой монетой не хуже, чем это сегодня делает «Газпром».



Став абсолютным владыкою, Иван Васильевич одним из первых своих указов повелел и в столичном граде Москве, и во всех прочих российских городах и весях открывать «без счету» государевы винокурни и кабаки, строго запретив при этом любой частный оборот на Руси веселящих напитков. Ослушавшихся кабатчиков ждала плаха, либо осиновый кол, до которых Иван Грозный был охоч и на расправу скор.



В царевых кабаках, которых в государстве российском сразу стало великое множество, крепкие напитки отпускались всем желающим по ценам, которые многократно превышали их себестоимость. А так как желающих их вкусить было много, то в казну быстро потекли денежные реки. При Грозном именно «пьяные» деньги составляли основную часть государственного бюджета, а деньги царю были необходимы. Царь решился на смелый экономический эксперимент: повелел ввести на Руси т.н. «откуп», т.е. отдавать готовые государевы кабаки вместе со всем содержимым в аренду желающим. Естественно, за хорошие деньги и с обязательным отчислением в казну процентов с прибыли.



В 1654 г. запорожский гетман Богдан Хмельницкий, задолбанный жадностью высокомерных польских шляхтичей и пьянством своих казаков, пал на колени с с просьбой принять Малороссию в состав России. Царь Алексей Михайлович был опытным политиком и обширный кусок украинского чернозема к России присоединил: ну если люди сами просят? Самодержец всероссийский таки проявил царскую милость к мучимым вечным похмельем «новым украинским русским» и разрешил им свободную торговлю веселящим хлебным вином, которое те окрестили горилкой и начали гнать уже по всей России в неимоверном и контрабандном количестве. Пьяная вольница «младших братьев» закончилась лишь в конце XIX века введением строгой государственной монополии на изготовление и продажу водки.



Залп «Авроры» в 1917 г., хоть и был холостым, реальных бед, тем не менее, наделал много. Затянувшиеся большевистские банкеты по поводу взятия власти встревожили Ленина. - Этак они и революцию пропьют! – подумал вождь и 19 декабря 1919 г. издал декрет «О воспрещении на территории страны изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ». Однако очень скоро по всем швам затрещала большевистская казна, не только лишившаяся «пьяных» денег, но и беспардонно разворовываемая самими революционерами. Поэтому вождь снова разрешил в советской России государственную торговлю алкоголем.



И так не один раз в истории России водку то запрещали, то разрешали, но ни один правитель не мог справиться без водочных денег в бюджете. Но после распада СССР это несущую золотые яйца курицу зачем-то отдали в частные руки, и государство теперь не имеет монополии на производству и продажу алкоголя.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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