Как грабили крестьян, чтобы накормить Ленина и других вождей СССР

Аргументы Недели → История 13+

18 октября 2021, 18:03

Владимир Ленин до инфицирования революционной идеей жил в приличной дворянской семье Симбирского инспектора народных училищ. В семье царили хоть деликатные, но строгие нравы. Особенно это касалось распорядка дня и приема пищи. По будням семья завтракала в 8 утра, по праздникам к столу разрешалось выходить к 12-00. Обедать садились в 14-00, в свободные дни собирались к 16-ти часам. Ужинали строго в 20-00.



Стол накрывался с «немецким» пристрастием, что для волжского старинного русского города странно. Супы предпочитались молочные и растительные. Уха была редкостью, да и то лишь иногда летом. Вообще, супы в доме Ульяновых в отличие от других российских, тем более – дворянских семей, уважением не пользовались, как и традиционный ржаной черный хлеб. Зато будущий вождь очень любил чисто немецкое лакомство «армериттер»: вымоченные в молоке и слегка обжаренные на сливочном масле ломтики белого ситного хлеба, залитые затем взбитыми яйцами. На мимолетные «перекусы» и к чаю готовились тоже очень модные тогда в Германии т.н. «кулинарные изделия», а проще говоря – бутерброды. Либо с медом, либо с маслом. Частенько их делали для будущего вождя с хорошим балыком из осетрины или севрюги, которые тогда стоили дешевле семечек на базаре. В общем, Владимир Ильич к будущей революции, которую сделал на деньги немецких банкиров, готовился исключительно по немецкому меню. Впрочем, впоследствии он полюбил и кухню русскую. Это когда он начал кочевать по царским сибирским ссылкам: квашеные щи, грибные супы, каши с бараниной, пельмени, шаньги с картофелем, рябчиков, зайчатину, телятину.



Владимир Ильич не кривил душой, отписывая Надежде Крупской в письмах: «Живу хорошо, столом вполне доволен!». Вскоре та тоже приехала к любимому и хорошо кушать они стали уже в составе революционной семьи. Приехавшая в гости к молодым мать Крупской, увидев Ильича, даже всплеснула руками: «Эко вас разнесло!» Знал бы царь – кого по его милости откармливали сибирские мужики…



Затем – залп Авроры, нетрезвые матросы и солдаты, разруха, стремительное обнищание «зажиточных крестьян» и чудовищный всероссийский голод. Именно в те дни Ленин уже в Кремле выговаривал своему ставленнику – наркому продовольствия Александру Цурюпе: «А икорка-то, батенька, была сегодня с душком!..» Последний, занятый повальным грабежом остатков российского крестьянства под игривым названием «продразверстка», конечно, расстраивался и грабил соотечественников уже с утроенной силой: вождь не должен голодать!



Подробнее о гастрономических пристрастиях других вождей СССР читайте в материале «Аргументов недели».





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