Аргументы Недели → История 13+

12 октября 2021, 17:09

В середине 9 века вновь начали укрепляться торговые связи единой Руси и Византии, ранее фактически разрушенные императорами. Причиной сближения двух великих государств было возникновение враждебного Руси и опасного для Византии объединения католических королевств – империи Карла Великого. Это вызвало необходимость создания вблизи западных границ Руси сильного военного и торгового форпоста.



Понадобился сильный форпост на Днепре, защищавший основную торговую артерию между Русью и Византией. Днепр, впадает в Чёрное море, а верховья этой реки близко подходят к Западной Двине и бассейну Ильмень-озера – пути в Балтийское море. Притоки Днепра обеспечивали выход караванам к бассейнам Днестра и Вислы, Дона и Волги. Новый город-форпост получил соответствующее название, так как на старославянском языке слово «кий» означает: «веха», «шест».



В «Повести временных лет» (12 век) Киев назван «матерью городов русских», что верно лишь для периода, начинающегося с 882 года, когда в этом городе-форпосте устроил новую столицу Руси князь Олег. А утверждения о том, что Киев – первая столица единой Руси в корне неверны.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости