Аргументы Недели История 13+

Утверждения о том, что Киев – первая столица единой Руси в корне неверны

, 17:09

Утверждения о том, что Киев – первая столица единой Руси в корне неверны

В середине 9 века вновь начали укрепляться торговые связи единой Руси и Византии, ранее фактически разрушенные императорами. Причиной сближения двух великих государств было возникновение враждебного Руси и опасного для Византии объединения католических королевств – империи Карла Великого. Это вызвало необходимость создания вблизи западных границ Руси сильного военного и торгового форпоста.

Понадобился сильный форпост на Днепре, защищавший основную торговую артерию между Русью и Византией. Днепр, впадает в Чёрное море, а верховья этой реки близко подходят к Западной Двине и бассейну Ильмень-озера – пути в Балтийское море. Притоки Днепра обеспечивали выход караванам к бассейнам Днестра и Вислы, Дона и Волги. Новый город-форпост получил соответствующее название, так как на старославянском языке слово «кий» означает: «веха», «шест».

В «Повести временных лет» (12 век) Киев назван «матерью городов русских», что верно лишь для периода, начинающегося с 882 года, когда в этом городе-форпосте устроил новую столицу Руси князь Олег. А утверждения о том, что Киев – первая столица единой Руси в корне неверны.

Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

Политика

Рябков после разговора с Нуланд заявил, что позиции российской и американской сторон пока «плохо стыкуются»

Рябков после разговора с Нуланд заявил, что позиции российской и американской сторон пока «плохо стыкуются»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник, 12 октября, что разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был "предельно откровенным", а также полезным.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

В мире

Экономика

Политика

Политика

В мире

В мире

Политика

Общество

Политика

Экономика

Общество