Зачем Русы построили Киев

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29 сентября 2021, 09:58 Олег Грищенко,

Фото: switki.ru

Причиной строительства Киева была вовсе не высокая пассионарность проживавших там племён – как считают нынешние украинские власти. Дело в том, что в середине 9 века вновь начали укрепляться торговые связи единой Руси и Византии, ранее фактически разрушенные императорами. Причиной сближения двух великих государств было возникновение враждебного Руси и опасного для Византии объединения католических королевств – империи Карла Великого. Это вызвало необходимость создания вблизи западных границ Руси сильного военного и торгового форпоста.

В начале 9 века Империя Карла Великого, провозглашённая наследницей Римской империи, включала большую часть Западной Европы. Карл умер в 814 году, но, тем не менее, созданное им государство, то распадаясь, то вновь соединяясь, существовала вплоть до 924 года. ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЛИЯНИЮ РУСИ ОНО И БЫЛО СОЗДАНО, так как главным результатом его экспансии было уничтожение в 823 году тесно связанного с Русью Аварского каганата*, собиравшего в западной Европе дань и, фактически, являвшимся связующим звеном русской торговли на западе. В качестве наследницы Империи Карла Великого, в 962 была создана Священная Римская империя германской нации, которая, в свою очередь уничтожила наследницу Аварского каганата – славянскую Великую Моравию.

При этом нужно отметить, что ИМПЕРАТОРЫ ВИЗАНТИИ НЕ ЖЕЛАЛИ ПРИЗНАВАТЬ ЗАПАДНУЮ ИМПЕРИЮ «НОВЫМ РИМОМ» И ОПАСАЛИСЬ ЕЁ. Что было не напрасно, так как в дальнейшем католическая экспансия вылилась в Крестовые походы на восток и военные походы на север.

Так что СБЛИЖЕНИЕ РУСИ И ВИЗАНТИИ В 9 ВЕКЕ БЫЛО ВЫЗВАНО ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ.

Царям единого русского государства Славия*, столицей которой был Словенск (будущий Новгород), и подчинённой ему русской воинской территории Артании*, ПОНАДОБИЛСЯ СИЛЬНЫЙ ФОРПОСТ НА ДНЕПРЕ, ЗАЩИЩАВШИЙ ОСНОВНУЮ ТОРГОВУЮ АРТЕРИЮ МЕЖДУ РУСЬЮ И ВИЗАНТИЕЙ. Днепр, впадает в Чёрное море, а верховья этой реки близко подходят к Западной Двине и бассейну Ильмень-озера – пути в Балтийское море. Притоки Днепра обеспечивали выход караванам к бассейнам Днестра и Вислы, Дона и Волги.

Новый город-форпост получил соответствующее название, так как НА СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ СЛОВО «КИЙ» ОЗНАЧАЕТ: «ВЕХА», «ШЕСТ».

Арабский географ и путешественник 10 века Ибн Хаукаль писал о Киеве как о городе «Куйаба», который «больше Булгара». А другой арабский географ 10 века Абу Зайд Аль-Балхи писал о связи Киева со Славией и Аранией, указывая, что их жители «по воде отправляются торговать в Куябу».

В «Повести временных лет» (12 век) Киев назван «матерью городов русских», что верно лишь для периода, начинающегося с 882 года, когда в этом городе-форпосте устроил новую столицу Руси князь Олег. А УТВЕРЖДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО КИЕВ – ПЕРВАЯ СТОЛИЦА ЕДИНОЙ РУСИ В КОРНЕ НЕВЕРНЫ. Возможно, ещё раньше Словенска, в период скифов-русов, столицей единого государства от Балтики – до Волги был Полоцк, который Екатерина II называла центром Кунигардии (Гунигардии) – древней территории скифов* и сарматов*. Князь Владимир (10 век) выделял Полоцк, когда не только в Новгороде и Киеве, но и там строил храмы, являвшиеся точными копиями константинопольского Софийского собора.

В русских летописях 11 века – «Начальном летописце» и «Новгородской первой летописи» и в «Устюжском летописце» (16 век) годом основания Киева указывается 854 год. То есть СТРОИТЕЛЬСТВО КИЕВА ПРИХОДИТСЯ НА ПРАВЛЕНИЕ В СЛОВЕНСКЕ КНЯЗЯ ГОСТОМЫСЛА, правившего единой Русью с 830 по 860 годы. Очевидно, именно по его воле и был построен форпост на Днепре.

Скорее всего, ИМЕННО ГОСТОМЫСЛ УПОМИНАЕТСЯ В ЛЕТОПИСЯХ КАК «КИЙ» – ТО ЕСТЬ КАК СТРОИТЕЛЬ КИЕВА. Об этом свидетельствует, например, «Повесть временных лет», где говорится о том, что «Кий ходил к греческому царю в Царьград… великих почестей удостоился от царя, к которому он приходил». Если бы Кий был подчинённым князем, а не единовластным царём, которым в то время на Руси был Гостомысл, то такой приём его в Царьграде был бы невозможен.

Что же касается указаний в некоторых летописях, что «Кий был перевозчиком через Днепр», то эта фраза лишь указывает на то, что КИЙ-ГОСТОМЫСЛ КОНТРОЛИРОВАЛ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ ПО ДНЕПРУ: ИЗ РУСИ В ВИЗАНТИЮ.

О том, что Киевская Русь была создана в качестве форпоста, представляющего интересы других земель единого русского государства, говорит и то, что долгое время, совершая походы Византию, киевские князья подписывали с византийскими императорами особые договоры о дани, предусматривающие отдельные доли выплат, относящихся к другим русским землям. Так, по «договору с греками» 907 года князь Олег потребовал от «уклады» на многие русские города, в том числе: Полоцк, Ростов, Чернигов, Переяславль, Любеч.

Создание великим русским царством Славией Киева как форпоста, обеспечивающего защиту днепровского торгового пути, было аналогично тому, как за много веков до этого – в 475 году до н.э. на границах скифской Фракии была образована Македония для экспансии на юг и восток – с целью обеспечения большого торгового пути из Европы в Азию.

Вероятно, именно УКРЕПЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ И ВОЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РУСЬЮ И ВИЗАНТИЕЙ СПОСОБСТВОВАЛО ТОМУ, ЧТО В КОНСТАНТИНОПОЛЕ ВОЦАРИЛАСЬ СЛАВЯНСКАЯ ДИНАСТИЯ – Василия I «Македонянина». Это произошло в 867 году – через 13 лет после основания Киева и через пять лет после воцарения в Словенске (Новгороде) представителя византийского имперского рода – Рюрика*.



*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, указывающие на то, что с 4 века существовало единое русское царство со столицей в Словенске (Новгороде) и подчинённой воинской территорией Артанией. Также указывалось, что Рюрик принадлежал к византийскому имперскому роду, что Македония была населена праславянами-скифами, а авары были славянами.

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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