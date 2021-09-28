1989 - румынская неАнтиутопия

Аргументы Недели → История 13+

28 сентября 2021, 16:15

Богатая природным газом и нефтью Румыния стала самой бедной страной Европы и не только. До Румынии нам пока далеко, но 100 лет для истории - это как мгновение. Поэтому лучше не забывать её уроки.



Несколько десятилетий правления в советской Румынии Николае Чаушеску, начиная с 1965 года, довели страну «до ручки». В Румынии была объявлена чудовищная экономия: квартиры было разрешено освещать лишь одной-единственной лампочкой, мощностью не более 15 ватт, все электробытовые приборы (пылесосы, холодильники, стиральные машины, а где-то и даже утюги) были запрещены. Под запрет не попали лишь редкие в Румынии телевизоры, т.к. по всем каналам там выступал либо сам «Гений эпохи» Николае Чаушеску, либо его пропагандисты. На просмотр этих мантр власти выделяли в сутки лишь два часа. Раз в неделю на полчаса в домах включали горячую воду. Отопление свыше 14 градусов было приравнено к госизмене. Магазины пусты, а редкие продукты (откуда же им взяться, если всех крестьян переселили в города?) распределялись по карточкам: на месяц в одни румынские руки полагалось выделять… 500 граммов мяса и пять яиц, а в день – не более 150 грамм хлеба! Единственное, чего было в избытке – это портреты самого диктатора на всех стенах. Страна подошла к грани голодного вымирания.



Знал ли об этом сам «Источник нашего света» Чаушеску? Конечно, знал, но прислушивался более лишь к своей супруге, которая внушила обожаемому мужу главное собственное житейское правило: «Черви никогда не будут довольны, сколько бы еды им не давали!» Потому венценосная чета и решила вообще подданным ничего не давать, естественно, исключив из этого списка себя. Тем временем в центре Бухареста полным ходом шло строительство семейной резиденции Чаушеску, т.н. Дворца Народа, роскоши которого могли позавидовать и сверхбогатые арабские шейхи. Судите сами.



В помпезном и безвкусном огромном здании, занявшем некогда целый жилой квартал, было несколько сотен всевозможных комнат, освещаемых отнюдь не хилыми пятнадцати-ватными лампочками, но огромными, до 2,5 тонн весом люстрами из редкого богемского хрусталя. Освещать было что: шелковые обои и текинские ковры ручной работы, резное красное дерево, подлинные картины известнейших мировых художников, итальянские зеркала из муранского стекла, чистого золота канделябры на стенах, из того же металла краны, целиковые ванны для купания и даже, пардон, унитазы. Даже «ложечки» для обуви были из чистого золота, не говоря уж об обычных столовых приборах. Вам это ничего не напоминает?



В главной зале по текинскому ковру (весом около… 15 тонн!) бегал любимый пес Корбу, обычно проживавший под присмотром врачей, диетологов и охраны в отдельном особняке Бухареста. В гости к хозяевам его привозили на отдельном «членовозе» с мигалками в сопровождении почетного мотокортежа полиции. Еду пес предпочитал ту, которую ему ежедневно доставляли самолетом из Лондона. Ко всему прочему, Чаушеску присвоил псу и звание армейского полковника. Сама Елена Чаушеску в свободное от «любви к народу» время предпочитала коллекционировать меха и бриллианты, которыми от избытка украшала и огромную коллекцию повседневной обуви, включая и домашние тапочки.



Запад, разуверившийся в «Гении Карпат», от него отвернулся и закрыл все кредитные кассы. Советский Союз, от которого Чаушеску отшатнулся самолично, относился к румынскому лидеру как к ярому оппортунисту и предателю. Внутренняя оппозиция, уже не сдерживаемая Секуритате, активно звала на баррикады, что вскоре и произошло. В 1989 г. в шахтерском городе Тимишоаре, населенном преимущественно этническими венграми, вспыхнуло мощное восстание. Армия, которую диктатор попытался бросить на его подавление, сразу вместе с техникой и оружием стала переходить на сторону восставших. Сотрудники Секуритате, бросив на произвол судьбы и всех своих агентов, и самого Чаушеску, сжигая документы и срывая погоны, стали разбегаться кто куда.



Бежать решилась и сама чета Чаушеску. Елену и Николае остатки охраны срочно посадили в дежуривший в резиденции вертолет, но, получив информацию о том, что его готовы сбить румынские истребители, пилоты посадили машину около города Тырговиште, где уже экс-диктаторы попросились укрыться в каком-то частном доме, куда хозяева тут же и вызвали военных. Чету Чаушеску арестовали, трое суток продержали взаперти в местной полиции, а затем предали скоротечному военно-полевому суду. Приговор: расстрел был немедленно приведен в исполнение у стены какого-то солдатского сортира: конец бесславный, позорный и страшный.



Подробности читайте в материале «Аргументов недели».





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