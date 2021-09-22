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Русская «опричнина» за тысячу лет до Ивана Грозного

, 11:07 ,

Русская «опричнина» за тысячу лет до Ивана Грозного
Фото: cyrillitsa.ru; Иван Грозный в Новгороде

Всем известна история о том, как русский царь Иван IV «Грозный», который не мог уже обычными мерами пресечь заговоры значительной части бояр и прямое предательство ими страны, разделил в 1565 году Русь на две части: «земщину» (земли бояр) и «опричнину» (царские земли) – войско которой стал использовать как личную гвардию. Считается, что это решение было результатом  злого умопомрачения царя. Но это не так.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ЦАРСТВА* НА ГЛАВНЫЕ И ВОИНСКИЕ ЗЕМЛИ СУЩЕСТВОВАЛО С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЁН – с того самого момента, когда в 4 веке историки впервые упомянули «русов», и когда началось масштабное переселение славян на запад Европы.   

В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, где указывается, что те скифы, которые ушли на запад, стали называться «славяне», а те, которые остались в своих землях, стали «русами». Но русы наследовали у скифов и функциональное разделение их единого огромного государства. Ведь известно, что скифы, жившие на земледельческом западе равнины, ныне именуемой «Русской», считались более знатными («царскими»), а те, что жили в лесостепи Поволжья, были скотоводами-воинами и занимали подчиненное положение.   

Очевидно, это разделение земель существовало и во времена Ивана «Грозного», который «опричнины» вовсе не создавал, а просто в своей борьбе за укрепление страны стал опираться не на боярские (земские) войска, а на ВОЛЖСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ С ТЕРРИТОРИЙ «ОПРИЧНЫХ» – ТЕХ, ЧТО «ВНЕ» Земщины. Можно также вспомнить, что и ополчение Минина и Пожарского также пришло к Москве с Волги и затем до странности легко – в прямых боестолкновениях, а не в результате партизанской войны, победило великолепно организованную и оснащённую армию поляков, до этого захвативших власть в русском государстве.

Так что же говориться в древних текстах о разделение Руси на главную и воинские части?

Многие древние арабские и персидские историки сообщали, что В СЕРЕДИНЕ ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ЕДИНОЕ РУССКОЕ ЦАРСТВО ВКЛЮЧАЛО ДВА ПЛЕМЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯ: Славию (ас-Славию, Салау) и  Артанию (Арсанию). Арабский географ и путешественник 10 века Ибн Хаукаль писал, что ГЛАВНОЙ ИЗ РУССКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЯВЛЯЛАСЬ СЛАВИЯ: «Самая высшая группа русов, главная из них, называют её ас-Славийа, и царь их в городе Салау». При этом Ибн Хаукаль указывал, что «другая группа славян, называется ал-Арсания, и вождь их сидит в городе Арсе».

Я уже писал, что, по мнению знаменитого русского историка 18 века В.Н. Татищева, «Белая Русь» со столицей в Новгороде (бывшем Словенске) являлась наследницей главного скифского царства: «Скифии Царской». Согласно «Иоакимовой летописи» (11 век), «князь Славен» построил «град великий» Славенск на севере (в землях «к полуночи»). А в  «Новгородской первой летописи» написано, что город этот «после потопа» сначала назывался Славенск, а потом, «обновлен будучи, Новгород назван».

Скорее всего, о земле Славенска писал в 10 веке и арабский историк Аль-Масуди, описывая «славянское царство», в котором жило племя Валинана. Это племя он называл самым древним славянским племенем: «Из этих племен одно имело власть над ними, его царя называли Маджак. Этому племени подчинялись все прочие славянские племена; ибо верховная власть была у него, и прочие цари ему повиновались…»

Именно с территории «Славии» осуществлялся контроль земель, куда ушли на переселение «славяне». А русские земли восточнее стали «Артанией» (РТА – «рать») или «Арсанией» (РСА-«Русь») – как также называли её арабы и персы. То есть, Славия, где с древних времён население (скифы-русы) занималось земледелием, СТАЛА ЦЕНТРОМ СВОЕОБРАЗНОЙ ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ИМПЕРИИ, управлявшей и западом – ушедшими на переселение славянскими племенами, и востоком – «воинскими землями» – Артанией (Арсанией).

В 10 веке арабский историк Абу Исхак Аль-Истархи «РАЗМЕЩАЛ» АРТАНИЮ НА ОБШИРНЫХ СКОТОВОДЧЕСКИХ СКИФСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ У ВОЛГИ. То есть, основные земли Артании находились в лесостепной зоне Поволжья, очень удобной для разведения лошадей. Оттуда, в случае необходимости (если уменьшался поток дани на Русь), цари Славии направляли на юг, запад или восток, сильные конные армии.

Исходя из того, что РУСЫ АРТАНИИ БЫЛИ ПОТОМКАМИ СКИФОВ-СКОТОВОДОВ – КОННЫХ ВОИНОВ, не стоит удивляться, что именно из Артании, с Волги, на запад приходили орды русских (славянских) всадников, в том числе: гунны*, авары*, болгары (волгары).   

Так как Артания имела починённое положение относительно Славии, правители Артании именовались не царями, а «каганами». Арабский историк 12 века Абу Хамид аль-Гарнати называл Артанию, находившуюся «между Хазаром и Великим Булгаром», страной «русов» во главе к «каганом».

Аль-Истархи писал, что в Артании жители приняли его весьма радушно. Согласно его описанию, ВНЕШНЕ ЖИТЕЛИ АРТАНИИ БЫЛИ НЕОТЛИЧИМЫ ОТ СКИФОВ И ДРЕВНИХ РУСОВ: «высоки ростом, со светлыми волосами и синими глазами». Аль-Истархи также сообщал, что люди Артании «сметливы и очень искусны в ремёслах», что они умели выделывать железо особой крепости.

По возвращении на родину изготовленные для него в Артании доспехи спасли его при нападении разбойников.

Такова исконная «двойственность» Руси и его народа. Но при этом РУСЬ, НАСЛЕДНИЦА ОГРОМНОГО СКИФСКОГО ЦАРСТВА, ЕГО ЗЕМЕЛЬ И ТРАДИЦИЙ ВСЕГДА ЯВЛЯЛАСЬ ЕДИНОЙ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ, активно влиявшей на дела Европы, и всех соседних государств, граничащих с ней на юге и востоке.     

*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым с 4 века существовало единое русское государство в масштабах всей Русской равнины, и что гунны и авары были родственны руссам.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».  

Русская «опричнина» за тысячу лет до Ивана Грозного

Грищенко Олег Викторович

Писатель, историк, филолог.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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