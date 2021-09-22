Русская «опричнина» за тысячу лет до Ивана Грозного

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22 сентября 2021, 11:07 Олег Грищенко,

Фото: cyrillitsa.ru; Иван Грозный в Новгороде

Всем известна история о том, как русский царь Иван IV «Грозный», который не мог уже обычными мерами пресечь заговоры значительной части бояр и прямое предательство ими страны, разделил в 1565 году Русь на две части: «земщину» (земли бояр) и «опричнину» (царские земли) – войско которой стал использовать как личную гвардию. Считается, что это решение было результатом злого умопомрачения царя. Но это не так.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ЦАРСТВА* НА ГЛАВНЫЕ И ВОИНСКИЕ ЗЕМЛИ СУЩЕСТВОВАЛО С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЁН – с того самого момента, когда в 4 веке историки впервые упомянули «русов», и когда началось масштабное переселение славян на запад Европы.

В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, где указывается, что те скифы, которые ушли на запад, стали называться «славяне», а те, которые остались в своих землях, стали «русами». Но русы наследовали у скифов и функциональное разделение их единого огромного государства. Ведь известно, что скифы, жившие на земледельческом западе равнины, ныне именуемой «Русской», считались более знатными («царскими»), а те, что жили в лесостепи Поволжья, были скотоводами-воинами и занимали подчиненное положение.

Очевидно, это разделение земель существовало и во времена Ивана «Грозного», который «опричнины» вовсе не создавал, а просто в своей борьбе за укрепление страны стал опираться не на боярские (земские) войска, а на ВОЛЖСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ С ТЕРРИТОРИЙ «ОПРИЧНЫХ» – ТЕХ, ЧТО «ВНЕ» Земщины. Можно также вспомнить, что и ополчение Минина и Пожарского также пришло к Москве с Волги и затем до странности легко – в прямых боестолкновениях, а не в результате партизанской войны, победило великолепно организованную и оснащённую армию поляков, до этого захвативших власть в русском государстве.

Так что же говориться в древних текстах о разделение Руси на главную и воинские части?

Многие древние арабские и персидские историки сообщали, что В СЕРЕДИНЕ ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ЕДИНОЕ РУССКОЕ ЦАРСТВО ВКЛЮЧАЛО ДВА ПЛЕМЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯ: Славию (ас-Славию, Салау) и Артанию (Арсанию). Арабский географ и путешественник 10 века Ибн Хаукаль писал, что ГЛАВНОЙ ИЗ РУССКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЯВЛЯЛАСЬ СЛАВИЯ: «Самая высшая группа русов, главная из них, называют её ас-Славийа, и царь их в городе Салау». При этом Ибн Хаукаль указывал, что «другая группа славян, называется ал-Арсания, и вождь их сидит в городе Арсе».

Я уже писал, что, по мнению знаменитого русского историка 18 века В.Н. Татищева, «Белая Русь» со столицей в Новгороде (бывшем Словенске) являлась наследницей главного скифского царства: «Скифии Царской». Согласно «Иоакимовой летописи» (11 век), «князь Славен» построил «град великий» Славенск на севере (в землях «к полуночи»). А в «Новгородской первой летописи» написано, что город этот «после потопа» сначала назывался Славенск, а потом, «обновлен будучи, Новгород назван».

Скорее всего, о земле Славенска писал в 10 веке и арабский историк Аль-Масуди, описывая «славянское царство», в котором жило племя Валинана. Это племя он называл самым древним славянским племенем: «Из этих племен одно имело власть над ними, его царя называли Маджак. Этому племени подчинялись все прочие славянские племена; ибо верховная власть была у него, и прочие цари ему повиновались…»

Именно с территории «Славии» осуществлялся контроль земель, куда ушли на переселение «славяне». А русские земли восточнее стали «Артанией» (РТА – «рать») или «Арсанией» (РСА-«Русь») – как также называли её арабы и персы. То есть, Славия, где с древних времён население (скифы-русы) занималось земледелием, СТАЛА ЦЕНТРОМ СВОЕОБРАЗНОЙ ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ИМПЕРИИ, управлявшей и западом – ушедшими на переселение славянскими племенами, и востоком – «воинскими землями» – Артанией (Арсанией).

В 10 веке арабский историк Абу Исхак Аль-Истархи «РАЗМЕЩАЛ» АРТАНИЮ НА ОБШИРНЫХ СКОТОВОДЧЕСКИХ СКИФСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ У ВОЛГИ. То есть, основные земли Артании находились в лесостепной зоне Поволжья, очень удобной для разведения лошадей. Оттуда, в случае необходимости (если уменьшался поток дани на Русь), цари Славии направляли на юг, запад или восток, сильные конные армии.

Исходя из того, что РУСЫ АРТАНИИ БЫЛИ ПОТОМКАМИ СКИФОВ-СКОТОВОДОВ – КОННЫХ ВОИНОВ, не стоит удивляться, что именно из Артании, с Волги, на запад приходили орды русских (славянских) всадников, в том числе: гунны*, авары*, болгары (волгары).

Так как Артания имела починённое положение относительно Славии, правители Артании именовались не царями, а «каганами». Арабский историк 12 века Абу Хамид аль-Гарнати называл Артанию, находившуюся «между Хазаром и Великим Булгаром», страной «русов» во главе к «каганом».

Аль-Истархи писал, что в Артании жители приняли его весьма радушно. Согласно его описанию, ВНЕШНЕ ЖИТЕЛИ АРТАНИИ БЫЛИ НЕОТЛИЧИМЫ ОТ СКИФОВ И ДРЕВНИХ РУСОВ: «высоки ростом, со светлыми волосами и синими глазами». Аль-Истархи также сообщал, что люди Артании «сметливы и очень искусны в ремёслах», что они умели выделывать железо особой крепости.

По возвращении на родину изготовленные для него в Артании доспехи спасли его при нападении разбойников.

Такова исконная «двойственность» Руси и его народа. Но при этом РУСЬ, НАСЛЕДНИЦА ОГРОМНОГО СКИФСКОГО ЦАРСТВА, ЕГО ЗЕМЕЛЬ И ТРАДИЦИЙ ВСЕГДА ЯВЛЯЛАСЬ ЕДИНОЙ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ, активно влиявшей на дела Европы, и всех соседних государств, граничащих с ней на юге и востоке.



*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым с 4 века существовало единое русское государство в масштабах всей Русской равнины, и что гунны и авары были родственны руссам.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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