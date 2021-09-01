Гурченко готова была встать на колени перед автором фото Ростроповича с автоматом

Аргументы Недели → История 13+

1 сентября 2021, 16:54

Юрий Феклистов, самый молодой фотокорреспондент легендарного «Огонька», в августе 1991 года стал очевидцем судьбоносных для страны событий.



В ночь с 21 на 22 августа все в Москве ждали Горбачёва: думали, что он выступит перед людьми, которые его защитили, скажет спасибо, что ли. Не дождались. – Я бродил по Белому дому, мне надо было где-то переждать ночь. Набрёл на радиоузел, захожу, а там – перед микрофоном Саша Политковский, а рядом – Ростропович. Мстислав Леопольдович сидит, а рядом, прислонившись к его плечу, спит какой-то парень с автоматом на коленях. Ростропович взял автомат, начал его крутить в руках, и я решил сделать снимок. Он удался. Так Юра Иванов – мы потом познакомились – проснулся знаменитым. То фото напечатали на целую полосу «Огонька», - рассказывает фотокорр в интервью «Аргументам недели» спустя 30 лет.



– Юра был юристом в Белом доме и даже стрелять не умел. Но Коржаков – начальник охраны у Ельцина – дал ему оружие и велел охранять Ростроповича: «Если будет какая-то заваруха, ты просто автомат вверх подними и кричи: «Здесь Ростропович, не стреляйте!» Такая была у Юры задача, а он всё проспал. Но проснулся знаменитым.



Все известные московские фотографы снимали путч, но чьи фотографии вы сейчас вспомните? А этот снимок стал моей визитной карточкой и символом августовского путча, поэтому вошёл в историю.



Однажды меня попросили сфотографировать Гурченко, я захожу к ней в гримёрку, меня представляют – мол, Юрий Феклистов, сделал в 1991-м фотографию с Ростроповичем. А она, перебивая: «Я сейчас перед вами на колени встану! Я ваше фото вырезала и повесила у себя в квартире».



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