Клыки против штыков: подвиг собак в Великой Отечественной войне

Аргументы Недели → История 13+

20 августа 2021, 13:56

На Украине между Уманью и Черкассами находится лесной массив «Зеленая Брама», о котором в своей одноименной документальной и трагедийной повести рассказал советский поэт Евгений Долагатовский (уверен, что президент Зеленский ее не читал, а потому не знает, кто и какой ценой защищал этот кусочек советской Украины от фашистов. Возможно потому, что там не было и нет любимых Зеленским черноморских рапанов).



Наступавшим отборным танковым армиям СС и элитным горным егерям (всего 22 германские девизии!) противостояло чуть более 10 тысяч вышедших из окружения измотанных советских солдат, среди которых были и 25 пограничников Коломыйской погранзаставы со своими 150-ю верными служебными псами.



Сформированный из них и других бойцов сводный пограничный батальон возглавили майор Филиппов и его заместитель майор Лопатин: всего 500 израненных и плохо вооруженных солдат и тех самых 150 пограничных собак, которых Филиппов приказал зачислить в штат батальона наравне с остальными солдатами.



Свой последний в жизни бой пограничники и их лохматое четвероногое подкрепление приняли у села Легедзино. Солдаты понимали, что этот бой – последний их жизненный рубеж, за которым - физическая смерть и духовное бессмертие.



Редкие очевидцы рассказывали, что ни одна (!) собака перед той схваткой не залаяла, не визгнула и не завыла. Похоже, они тоже чувствовали, что эта драка будет последней в их и без того короткой собачьей жизни и все свои силы, ярость и эмоции берегли для боя.



Когда закончились боеприпасы, но еще оставались сила духа, ненависть и ярость, командир Филиппов принял последнее решение: идти в рукопашную! Вместе со своими проводниками вперед бросились и их верные псы… В ход пошли ножи, штыки, саперные лопатки, руки, зубы: все, что могло если не уничтожить врага, так хотя бы нанести ему максимальные увечья.



Псы же рвали горло фашистам, клыками впивались в их руки с автоматами: их так на полигонах еще в мирное время учили те, кто сейчас рядом с ними падали замертво. Собаки не только выполняли свою собачью работу, они мстили за своих хозяев и, даже раненые, с перебитыми лапами и позвоночниками заползали на грудь своих уже неживых проводников и слабеющим рычанием старались не подпускать к ним немцев. Погибли все до одного: и солдаты, и их верные лохматые однополчане.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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