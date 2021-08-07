Как атака русских «мертвецов» привела к бегству солдат многотысячной армии Германии

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7 августа 2021, 11:31

Фото из открытых источников

Исполнилось 106 лет со дня контратаки солдат Российской империи во время Первой мировой войны в ходе защиты крепости Осовец. Подвиг русских солдат 226-го Землянского пехотного полка вошел в историю как «атака мертвецов».



Событиям предшествовали два штурма многотысячной немецкой армии, которые успехом не увенчались. Третья атака прошла с применением 30 газобаллонных батарей, состоящих из нескольких тысяч баллонов и начинённых смесью хлора с бромом.



Шестого августа 1915 года, в 4.00 утра, немцы пустили в дело все свои многотысячные газовые баллоны. Ядовитый газ по оценкам специалистов проник в итоге на общую глубину до 20 км, сохраняя поражающее действие на глубину до 12 км и до 12 метров по высоте. Так что спастись от него у защитников крепости не было абсолютно никакой возможности.



Несмотря на весь смертоносный ужас, несколько десятков обожжённых, окровавленных солдат перешли в контрнаступление и настолько испугали врагов, что те бросились врассыпную. Немцы были уверены, что русские восстали из мёртвых.



О загадках этой истории читайте подробнее на нашем сайте в материале «Атака мертвецов»: как несколько десятков русских солдат отразили нападение семи тысяч немцев





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